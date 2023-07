Wimbledon: quand un journaliste félicite Paula Badosa... alors qu'elle a abandonné

Après son abandon lors du second tour contre Marta Kostyuk, Paula Badosa a vécu une situation cocasse. Un journaliste l'a félicitée, en pensant que l'Espagnole avait gagné.

Parfois, les conférences de presse offrent des échanges normaux entre athlètes et journalistes. Des questions classiques pour parler de victoires, de défaites et de prochaines échéances. D'autres fois, un moment peut rendre ces conférences virales.

Vendredi, quelques instants après avoir abandonné en cours de match à Wimbledon contre Marta Kostyuk car elle n'était pas à 100% physiquement, Paula Badosa ne s'attendait probablement pas à ce qui allait arriver. Un journaliste, qui a pu s'adresser à l'Espagnole en premier, la félicite : ''Félicitations pour votre victoire''. La 35e mondiale rétorque alors : ''J'ai perdu''.

Toutefois, le journaliste ne semble pas perturbé et pose une question : ''Vous avez raté quelques matchs à cause d'une blessure. Pouvez-vous nous parler de votre état physique et de votre niveau de confiance ?'' L'Espagnole répond alors à nouveau, et rappelle qu'elle a perdu. L'attaché de presse intervient alors et dit au journaliste ''Elle n'a pas gagné.''

Encore une fois, le journaliste repose la même question, à laquelle Badosa répond : ''Je ne suis pas dans la meilleure forme possible, j'ai déclaré forfait donc j'aurais souhaité me sentir mieux.''

Nicolas Mahut avait déjà vécu ça

En 2014, après avoir perdu lors du premier tour de Roland-Garros, Nicolas Mahut avait déjà vécu une situation similaire. Encore une fois, un journaliste l'avait félicité, pensant qu'il avait gagné.

Le Français était plus agacé que Paula Badosa et demandait alors : ''Félicitations ? J'ai perdu [...] Tu es sérieux ? Tu as vu le match ? Prochaines questions en français''.

Certaines conférences de presse arrivent donc à sortir de l'ordinaire. Pour le malheur des joueurs et joueuses, mais surtout pour le divertissement du public.