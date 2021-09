Tennis: l'ancienne joueuse Julie Ditty est morte d'un cancer à 42 ans

Julie Ditty Qualls, qui avait intégré le top 100 du classement WTA en 2007, est décédée à l'âge de 42 ans d'un cancer du sein.

Elle faisait face à un cancer depuis six ans. L'ancienne joueuse américaine de tennis Julie Ditty Qualls est morte le 31 août à l'âge de 42 ans. Elle était entrée dans le top 100 du classement WTA en 2007, et avait atteint la 89e place l'année suivante.

En 2008, Julie Ditty avait d'ailleurs participé aux premiers tours de l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Elle avait surtout su atteindre le troisième tour de l'US Open, dans le tournoi double avec Carly Gullickson. En 2009, la sélection américaine avait compté sur elle pour s'imposer dans le double de Fed Cup contre l'Argentine.

"Nous avons perdu une légende, a réagi Geoff Macdonald, ancien coach de son université. Sa contribution à Vanderbilt Athletics est tout simplement remarquable. Elle était un être humain encore meilleur qu'une joueuse de tennis, et elle était l'une des 100 meilleures joueuses de tennis au monde".

Julie Ditty avait pris sa retraite sportive en 2011. Elle était devenu coach, toujours aux États-Unis. Un cancer du sein lui avait été diagnostiqué en 2015.

De nombreux acteurs du monde du tennis lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Julie était une personne gentille et positive, a notamment écrit la Russe Alina Jidkova. Elle a été la seule joueuse de ma carrière à me rendre une fausse faute dans un point décisif du match. Elle est partie trop tôt et trop jeune. C'est un triste jour."