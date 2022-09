Tennis: opérée du nez, Halep va prendre "quelques semaines de repos"

La Roumaine Simona Halep, sortie dès le 1er tour de l’US Open, a subi une opération du nez en raison de problèmes respiratoires qui se sont empirés cet été.

Coup d’arrêt dans l’ascension de Simona Halep. L’ancienne n°1 mondiale, lauréate de Roland-Garros (2018) et de Wimbledon (2019) a été opérée du nez et va observer une période de repos de "quelques semaines" avant de pouvoir reprendre toute activité physique. Début 2016, il avait déjà été question qu’elle se fasse opérer du nez. "Je lutte depuis un certain temps contre des problèmes de nez et cela a empiré pendant l'été, surtout à Washington, a-t-elle indiqué sur Instagram. Ce problème m'empêchait de respirer et c'était encore pire pendant la nuit car j'avais le nez complètement bouché."

Dans la foulée de sa victoire à Toronto, qui actait son retour au premier plan, la Roumaine de 30 ans avait réintégré le Top 10, un an après en être sortie en raison d'une série de blessures. Halep semblait de retour en pleine forme avant l’US Open, grâce à son travail avec Patrick Mouratoglou, dans le contexte revigorant de l’académie de ce dernier, situé dans le sud de la France. Simona Halep a toutefois subi une grosse déconvenue à Flushing Meadows, avec une élimination surprenante, dès le premier tour du tournoi, contre l’Ukrainienne Daria Snigur, à l’issue d’un match qui aura ressemblé à des montagnes russes pour la Roumaine, diminuée physiquement. Touchée à une cuisse, elle avait été contrainte de déclarer forfait à Cincinnati, avant son match du deuxième tour.