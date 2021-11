Transat Jacques-Vabre: Une arrivée sous haute tension sociale

L'arrivée du premier bateau, prévue ce lundi soir à Fort-de-France, se déroule en pleine grève générale.

Premier jour de grève générale et jour d'arrivée du premier bateau. La tension est élevé en Martinique, où doivent arriver dans la soirée de lundi les premiers concurrents de la Transat Jacques-Vadre, partis du Havre le 7 novembre dernier.

Comme attendu, une manifestation, associée à des blocages routiers, a lieu dans les rues de Fort-de-France. Sans violence. La principale revendication porte sur l’obligation vaccinale. Environ 2000 personnes ont manifesté jusqu’à la préfecture où l’Intersyndicale devait être reçu par le préfet.

"Il préfère nous laisser griller au soleil"

Mais vers midi, imbroglio devant la préfecture où l’intersyndicale entière demande à être reçu or le préfet refuse de recevoir les 17 syndicats qui ont signé le préavis de grève.

"Il préfère nous laisser griller au soleil", s’énerve l’un des syndicalistes. Les syndicats mettent alors la pression. Sià 12h30, ils n’ont pas été reçu, les manifestants iront vers le village de la Transat Jacques Vabre.

Sans réponse du préfet, le cortège chante "Nous allons au village, nous n’allons rien leur concéder, nous ne lâcherons rien…" Quelques instants plus tard, il entre sur le village, sans opposition des forces de l’ordre. Bien qu’elle soit présente et renforcée. "J’espère juste que ça va pas dégénérer" glisse l’un des manifestants… avant d’ajouter, "le premier bateau arrive ce soir, c’est possible qu’il soit bien reçu".