Voile: le Vendée Globe et Banque Populaire se rejettent la faute après l'éviction de Crémer après sa maternité

Devenue maman en novembre dernier, Clarisse Crémer, n’était pas certaine d’obtenir son ticket pour le Vendée Globe 2024 et a été écartée de la célèbre course à la voile en solitaire par son équipe, Banque Populaire. Une décision qui provoque de vives réactions alors que l’organisation du Vendée Globe défend ses nouvelles règles de sélection pour des raisons d’équité.

"Je suis sous le choc." Clarisse Crémer ne participera à la prochaine édition du Vendée Globe en 2024. Ainsi en a décidé son Banque Populaire, son sponsor. La skippeuse française de 33 ans, 12e de l'édition 2021, est privée de la course à la voile solitaire parce qu’elle a pris trop de retard en nombre de points dans les qualifications en raison de sa récente maternité (elle a donné naissance à une fille au mois de novembre).

Si les "finishers" (navigateurs ayant déjà terminé une précédente édition de l'épreuve) étaient auparavant directement qualifiés, le règlement a changé. Pour 2024, les marins doivent désormais cumuler des points entre l’hiver 2021 et l’été 2024 pour obtenir le précieux sésame. Anticipant un échec de sa navigatrice, Banque Populaire a donc décidé de la remplacer. Cette mise à l’écart d’une femme dans un milieu très masculinfait déjà beaucoup de bruit. Mais à qui la faute ?

Banque Populaire assure avoir proposé "plusieurs solutions"

Banque Populaire assure avoir entrepris des discussions avec les organisateurs de la course "dès l'été 2022 pour aborder la situation singulière de la navigatrice": "Plusieurs solutions ont été proposées par le Team Banque Populaire à l'organisateur pour que le règlement prenne en compte la situation des femmes dans le Vendée Globe et la question de la maternité. Toutes ces propositions, ainsi que les demandes d'attribution d'une garantie de wildcard, ont été rejetées, y compris celle formulée il y a quelques jours encore, et c'est regrettable."

L'organisation du Vendée Globe inflexible sur son règlement

Ce jeudi, l’organisation du Vendée Globe a défendu sa position et répondu à Banque Populaire dans un communiqué : "Afin de préserver l’équité envers l’ensemble des prétendants au prochain Vendée Globe, l’Organisation de la course ne peut en aucun cas se permettre de changer les règles, alors que le processus de sélection était déjà engagé. Quant à la wilcard, c’est une possibilité qui a été évoquée avec le Team Banque Populaire et Clarisse Crémer. Celle-ci ne pourra être fléchée avant la fin du parcours de sélection, le Vendée Globe ne connaissant pas les skippers qui pourraient y prétendre." Par la voix de son président Alain Leboeuf, le Vendée Globe a réitèré son souhait qu’un sponsor puisse accompagner Clarisse Crémer dans cette "formidable aventure."

Roxana Maracineanu "choquée"

Si Banque Populaire et le Vendée Globe défendent chacun leur position, les critiques fusent de toutes parts sur la responsabililté de cette mise à l'écart d'une femme d'une telle épreuve sportive. L’ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se dit "choquée par la position du Vendée Globe". "Faire un bébé pendant sa carrière sportive est un droit. Tous les acteurs du sport dont les organisateurs et les sponsors doivent aider les sportives à concilier les deux. La laisser à quai est coupable", s'est fâchée l'ex-nageuse.