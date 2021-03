Voile: Team New Zealand remporte la Coupe de l'America

Team New Zealand a conservé son titre en remportant la 36e Coupe de l'America, ce mercredi. L'équipage a dominé le défi italien de Luna Rossa

Team New Zealand a remporté mercredi la 36e Coupe de l'America, conservant la mythique Aiguière d'argent à la faveur d'une septième victoire, décisive, face au défi italien Luna Rossa à Auckland. Mené initialement 3-2, l'équipage kiwi a enchaîné cinq succès d'affilée depuis samedi pour s'imposer finalement 7-3 et offrir à la Nouvelle-Zélande un quatrième sacre sur l'une des compétitions sportives les plus anciennes au monde.

"C'est complètement irréel, c'est une satisfaction immense pour l'équipe", a confié juste après la victoire le barreur néo-zélandais Peter Burling. Les Néo-Zélandais avaient espéré tuer le match mardi mais une bascule dans la direction du vent avait poussé les organisateurs à reporter la 10e manche d'un jour.

Et mercredi, Luna Rossa n'a jamais semblé en mesure de menacer la suprématie néo-zélandaise, Team New Zealand franchissant finalement la ligne d'arrivée avec 46 secondes d'avance.

La Première ministre néo-zélandaise a été prompte à féliciter ses compatriotes qui sont après les Etats-Unis la deuxième nation la plus titrée sur cette prestigieuse épreuve, après les victoires de 1995, 2000 et 2017. "Team New Zealand nous rend à nouveau tellement fiers en faisant de la Coupe de l'America la coupe de la Nouvelle-Zélande", a déclaré Jacinda Ardern dans un communiqué.