Voile: un final sur un lac dans les Hautes-Alpes… le parcours du Tour de France est connu

Epreuve mythique de la voile française, le Tour Voile se déroulera du 2 au 24 juillet prochain. Une 44e édition de la course qui donnera lieu à une innovation majeure et à un grand final sur le lac de Serre-Ponçon à près de 800m d’altitude dans les Hautes-Alpes.

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Tour de France à la voile a bien failli ne pas avoir lieu en 2021.

Relancée en début d’année sous l’impulsion des organisateurs de Normandie Evénements, la prestigieuse course aura bien lieu du 2 au 4 juillet prochain. Au total, les équipages engagés dans ce Tour Voile se disputeront la victoire pendant 21 jours.

Un retour "à l’ADN du Tour Voile"

Après trois premières journées passés à Dunkerque, à l’extrême nord, les bateaux de la catégorie Diam 24 (longueur de coque de 7,25m) parcourront les eaux françaises et rallieront huit autres villes étapes comme Le Havre en Normandie, Erquy en Bretagne ou encore La Baule et Royan. Pour la première fois depuis le changement de catégorie en 2015, la flotte effectuera les transitions entre chaque cité hôte à la voile et devra ainsi faire face aux aléas des flots et maîtriser courants et vents à proximité des côtes.



"Nous avons estimé avoir atteint une certaine maturité des Diam24 OD, mais aussi des équipages pour pouvoir proposer un parcours différent et instaurer les étapes de ralliement, s’est félicité Christophe Gaumont, directeur de course dans un communiqué transmis à la presse. C’est une décision conjointe avec les teams qui avaient très envie de revenir à l’ADN du Tour Voile. […] Quant aux parcours côtiers, ils proposent une approche encore différente sur le plan sportif et nous permettent de mettre en avant la variété des paysages français. Ce Tour Voile 2021 est très prometteur et va sacrer des équipages de haut vol!"

Un final sur le lac de Serre-Ponçon

Après les 18 premiers jours de course, les participants de cette 44e édition du Tour de France à la voile se rendront dans le superbe écrin du lac de Serre-Ponçon pour les trois dernières journées de compétitions. Au cœur des terres et des Hautes-Alpes, ce lac artificiel qui permet de réguler les crues de la Durance, se trouve à environ 780 mètres d’altitude et donnera lieu à la Grande Finale sous forme de match racing, un format similaire à celui utilise pendant de la Coupe de l’America.

"Le Tour Voile 2021 va être fait de convivialité, de partage, de sport et d’aventure", a encore promis le directeur de l’épreuve Thibault Parent. Le Tour Voile 2021, c’est dans dix semaines.

Le parcours du Tour Voile 2021 © DR Tour Voile