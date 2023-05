Equipe de France volley: la liste des 30 Bleus sélectionnés pour la Ligue des nations et l’Euro

L’entraîneur de l’équipe de France Andrea Giani a communiqué sa liste pour la Ligue des nations, lors de laquelle les Bleus défendront leur titre à partir du 6 juin au Japon, et l’Euro en septembre. Le technicien italien a couché 30 noms et a réservé des surprises.

Interrogé en mars dernier par RMC Sport, le coach de l’équipe de France de volley, Andrea Giani, avait exposé sa méthodologie avant de sélectionner les 30 joueurs qui prépareront la Ligue des nations et l'Euro.

"Nous aurons un groupe de 30 élargi avec des A' , avait révélé "mister" Giani. Nous avons décidé de jouer la première partie de la VNL au Japon (6-11 juin) avec beaucoup de jeunes joueurs. Nous avons besoin de donner du temps de récupération à des volleyeurs qui jouent tout le temps entre les championnats et les coupes d’Europe. On leur donnera donc un temps de repos puis ils travailleront physiquement pour, dans un troisième temps, intégrer le groupe France tout au long de la VNL. Donc après le Japon, certains joueurs d’expérience nous rejoindrons à Orléans (20-25 juin) pour finir leur travail physique mais ils ne participeront pas obligatoirement au tournoi. Enfin, à Los Angeles (4-9 juillet), le groupe sera au complet avant, peut-être la phase finale en Pologne (19-25 juillet). Mais si la VNL est une compétition importante, avec les meilleures équipes du monde, notre objectif principal, notre but numéro 1 sera l’Euro en septembre."

La liste est désormais connue. L’équipe de France est ainsi en ordre de marche pour défendre son titre olympique aux JO de Paris 2024. "Le plan est prêt, avait signifié Giani à RMC Sport. Mais penser dès aujourd’hui aux Jeux non, c’est trop loin. Il y a tellement de matchs à jouer d’ici là. On veut être dans le top 3 des équipes mondiales. Gagner, remplir les objectifs et notamment l’Euro 2023, cela donne toujours à l'équipe une forte mentalité et de la confiance pour les JO."

La liste des 30 Bleus sélectionnés

LIBERO

Jenia Grebennikov (St-Pétersbourg, RUS)

Luca Ramon (Narbonne, FRA)

Benjamin Diez (Tours, FRA)

Thibault Loubeyre (Tourcoing, FRA)

PASSEUR

Raphaël Corre (Chaumont, FRA)

Benjamin Toniutti (Wegiel, POL)

Antoine Brizard (Piacenza, ITA)

Kellian Motta Paes (Paris, FRA)

POINTU

Jean Patry (Milan, ITA)

Ibrahim Lawani (Taranto, ITA)

Stephen Boyer (Wegiel, POL)

Théo Faure (Montpellier, FRA)

RECEPTIONNEUR-ATTAQUANT

Kévin Tillie (Varsovie, POL)

Earvin Ngapeth (Modena, ITA)

Trevor Clevenot (Wegiel, POL)

Antoine Pothron (Tours, FRA)

Yacine Louati (Fenerbahçe, TUR)

Luka Basic (Piacenza, ITA)

Timothée Carle (Berlin, ALL)

Hilir Henno (UC Irvine, USA)

Joachim Panou (Paris, FRA)

CENTRAL

François Huetz (Nantes, FRA)

Moussé Gueye (Nantes, FRA)

Quentin Jouffroy (Narbonne, FRA)

Joris Seddik (France Avenir 2024)

Simon Roehrig (Tourcoing, FRA)

Daryl Bultor (Tourcoing, FRA)

Médéric Henry (Le Plessis-Robinson, FRA)

Nicolas Le Goff (Montpellier, FRA)

Barthélémy Chinenyeze (Civitanova, ITA)