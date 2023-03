Volley - Equipe de France : "L’Euro 2023 est notre objectif principal", révèle le sélectionneur Andrea Giani

Interrogé par RMC SPORT, le coach de l’équipe de France, Andrea Giani, a exposé ses objectifs pour les Bleus en 2023 avec la Volleyball Nations League en ligne de mire dès juin et l’Euro en septembre. Le technicien italien a aussi donné des pistes pour intégrer de jeunes joueurs et maintenir l’obligation de résultats des champions olympiques en titre à 500 jours des JO de Paris 2024.

Andrea Giani, l’équipe de France va défendre son titre en VNL en juin-juillet et participera à l’Euro en septembre. Quelle est votre feuille de route pour ces deux compétitions ?

On veut gagner car c’est important de jouer pour gagner dans ces tournois pour l’équipe de France. Mais avec l’expérience de nos précédents tournois, l’été dernier, nous avons décidé de jouer la première partie de la VNL au Japon (6-11 juin) avec beaucoup de jeunes joueurs. Nous avons besoin de donner du temps de récupération à des volleyeurs qui jouent tout le temps entre les championnats et les coupes d’Europe. On leur donnera donc un temps de repos puis ils travailleront physiquement pour, dans un troisième temps, intégrer le groupe France tout au long de la VNL. Donc après le Japon, certains joueurs d’expérience nous rejoindrons à Orléans (20-25 juin) pour finir leur travail physique mais ils ne participeront pas obligatoirement au tournoi. Enfin, à Los Angeles (4-9 juillet), le groupe sera au complet avant, peut-être la phase finale en Pologne (19-25 juillet). Mais si la VNL est une compétition importante, avec les meilleures équipes du monde, notre objectif principal, notre but numéro 1 sera l’Euro en septembre.

Quels jeunes joueurs pourriez-vous appeler dans le groupe France ?

Je communiquerai la liste des 25 joueurs concernés au mois d’avril. Il faudra des passeurs et, à l’heure actuelle, nous avons 2 possibilités pour travailler aux côtés d’Antoine Brizard et Benjamin Toniutti qui auront eu une saison longue. Les deux jeunes pointus de Montpellier Théo Faure et de Taranto Ibrahim Lawani (ex-Paris Volley) feront sûrement la première phase de la VNL au Japon, avec d’autres attaquants. Ensuite nous avons les libéros, Jenia Grebennikov et Benjamin Diez. Un troisième joueur devrait arriver rapidement. Ce pourrait être le Narbonnais Luca Ramon. Et puis, dans cette liste, nous avons des difficultés sur le poste de Central. Nous n’avons pas vraiment d'alternatives. On étudie tous les profils mais nous n’avons pas encore décidé pour la totalité des 6 centraux que nous souhaiterions sélectionner.

Ibrahim Lawani a fini la saison à Taranto, Benjamin Diez est annoncé à Belchatow et Théo Faure à Cisterna. C’est une obligation pour ces jeunes joueurs de partir à l’étranger pour progresser ?

Ce n'est pas une obligation mais c'est une démarche à faire. C'est normal pour ceux qui ont de l'ambition. Le championnat de France est un bon championnat mais pour élever son niveau, pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort. Quitter la France est une expérience importante pour un volleyeur qui veut progresser. Lawani est parti en Janvier à Taranto et il a été bon parce qu’arriver dans un tel championnat, la Serie A, n'est pas facile. Il a aidé l’équipe à se maintenir et ce qu’il a fait, en quelques matchs, est impressionnant. Il a fait un premier pas. Il a beaucoup de possibilités pour franchir les étapes suivantes. Avec Théo Faure, ils forment un duo différent et complémentaire. Théo est très physique. Ils vont progresser.

L’équipe de France est en ordre de marche pour les JO de Paris 2024 ?

Oui la programmation pour 2024 touche à sa fin. Le plan est prêt. Mais penser dès aujourd’hui aux Jeux olympiques, non, c’est trop loin. Il y a tellement de matchs à jouer d’ici là. Comme nous l’avons fait l’été dernier, cette saison internationale sera importante pour continuer à travailler pour atteindre nos objectifs. On veut être dans le top 3 des équipes mondiales. Gagner, remplir les objectifs et notamment l’Euro 2023, cela donne toujours à l'équipe une forte mentalité et de la confiance.