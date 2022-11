Ligue A féminine: "Grosse méfiance", le coach nantais humble avant d'affronter Marcq-en-Baroeul

Marcq-en-Baroeul accueille Nantes, encore invaincu, pour la 4e journée de Ligue A Féminine (LAF), ce samedi à 20h sur le live Twitch RMC Sport et BFM Lille. Le coach des Neptunes, Cyril Ong, fait le point sur le début de saison des Nantaises avant ce déplacement périlleux dans le Nord.

Cyril, Nantes a gagné ses trois premiers matchs de championnat. Est-ce que ce sans faute vous satisfait ?

C’est un début de saison satisfaisant malgré les difficultés sur notre route. On fait trois matchs sans notre pointue Taylor Mims, on manque encore de repères mais l’important est d’avoir gagné les points. La première journée a été plus difficile que ne laisse paraître le score (3-1) à Chamalières car les joueuses n’avaient pas encore tous leurs repères, il nous manquait deux volleyeuses et on avait travaillé au complet pendant deux semaines pour avoir une équipe qui tient la route. Ce fût un match assez équilibré mais les Auvergnates ont un peu lâché dans la quatrième manche car on a mieux servi. C’était plus simple.

Lors de la deuxième journée, on perd ensuite largement deux sets contre Paris Saint-Cloud pour gagner au tie-break. Il a fallu enchaîner trois jours après ce premier match en Auvergne avec peu d’infos sur les Parisiennes et un manque de fraîcheur physique et manque après avoir beaucoup donné à Chamalières.

Pour la troisième journée, contre Vandoeuvre-lès-Nancy, vous avez dû apprécier la réaction des filles après avoir perdu les deux premières manches ?

J’avais fait des changements en laissant notamment au repos ma capitaine, Sanja Gommans au début de la rencontre. Son entrée nous a fait beaucoup de bien, à partir du troisième set, grâce à son agressivité et son caractère. On aurait très bien pu perdre 3-0 mais la qualité du groupe et des remplaçantes ou pu renverser la situation. Tant mieux. On commence à voir naître un groupe qui est prêt à se battre durant la saison. Après trois matches en une semaine, pour un début de saison sans trop de repère, franchement ça me va. Mais en novembre, on va avoir beaucoup de rencontres entre le championnat et la coupe d’Europe et s’il faut vite plier un match, il faudra vite le faire.

Quelle adversité attendez-vous à Marcq-en-Barœul qui a gagné un match en trois rencontres de LAF ?

Je connais bien la formation nordiste car nous allons retrouver quatre Colombiennes qui nous ont battu avec l’équipe de France en Challenge Cup, en juillet dernier. Je me méfie beaucoup de cette équipe qui a battu Béziers dans sa salle. Elle est là sa seule victoire, à domicile, contre deux revers en déplacement. C’est toujours des matchs difficiles pour nous à Marcq, même si on s’en est bien sorti par le passé. Pour prendre des points, il faudra réaliser une grosse prestation. Donc méfiance !