Ligue A féminine: "On cherche un nouvel équilibre", avoue le coach de Cannes avant de recevoir Marcq-en-Baroeul

Le RC Cannes (6e) accueille Marcq-en-Baroeul (11e), pour la sixième journée de Ligue A féminine, ce samedi à 20h sur la chaîne Twitch RMC Sport, BFM Lille et BFM Nice Côte d’Azur. Le coach des Azuréennes Filippo Schiavo cherche la bonne formule après la blessure de son attaquante Lazic.

Filippo, est-ce qu’on peut dire que la blessure de votre attaquante Rebecka Lazic a marqué un tournant pour votre groupe ?

Il y a un championnat avant la blessure de Lazic et un championnat après. C’est une entame de saison compliquée depuis ce match à Terville-Florange lors de la 3e journée, durant lequel notre attaquante Rebecka Lazic s’est blessée à la cheville droite. On était sur deux victoires consécutives, on menait 2 sets à 0 puis on perd le match en Moselle. L’équipe ne s’est jamais remise du choc, au niveau de l’émotion et au niveau mental, de la blessure. C’était la première difficulté rencontrée par mon équipe que nous avons beaucoup modifiée par rapport à la saison passée (seule 3 joueuses sont restées). L’équipe est jeune et nouvelle, et manque donc de références dans l’adversité.

Comment vous adaptez-vous ?

Cette blessure a coupé la dynamique et la confiance de l’équipe. Aujourd’hui encore, on cherche un nouvel équilibre pour pallier l’absence d’une joueuse très importante pour nous. On travaille la réception, la qualité des services et la défense. Mais comme je suis très content du travail de l’équipe, j’espère vite trouver la solution et le juste équilibre pour les semaines à venir avec un match tous les trois jours. On a dû changer complètement de système de jeu car la joueuse qui remplace Lazic a un profil complètement différent. Il faudra un peu de temps.

Le match contre Marcq-en-Baroeul est un bon moyen de réamorcer une dynamique ?

On a gagné tous nos matchs à domicile. Et au-delà, il faudra faire de notre mieux lors des trois prochains matchs avant d’affronter les gros bras du championnat. J’espère que la confiance va bien revenir mais cette Ligue AF est dense, difficile, sans trop de petites équipes. Il faut jouer à 100% pour gagner un match. Après 3 victoires et 2 défaites, il faut faire un match de haut niveau. Le succès découlera de notre performance dans le jeu. Si on joue notre volley, on peut viser une victoire qui nous permettra de rester dans le haut du tableau.

Est-ce que la blessure de Lazic modofie l’objectif principal de la saison qui est la qualification en playoffs ?

Non, les playoffs (une place dans le Top 8) reste l’objectif minimal. L’histoire de notre club nous pousse à cet objectif. Il faut même viser le Top 4 avec les demi-finales et la coupe de France, si on a de la chance au tirage au sort.