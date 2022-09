Ligue A : Tourcoing mise sur Buiatti pour franchir un palier

Avant l’ouverture de la Ligue A masculine (LAM), le vendredi 30 septembre, RMC Sport vous propose le tour de France des clubs. Première étape à Tourcoing aux côtés de son coach Mauricio Paes. Le madré technicien du TLM présente son projet de jeu et ses joueurs phares avant d’assumer ses ambitions pour la nouvelle saison.

• L’équipe

"J’avais envie de trouver un équilibre entre l’expérience et la jeunesse de nos joueurs issus de la région et du centre de formation, explique Mauricio Paes. Trois de nos joueurs sont vice-champions d’Europe U22 cet été et ils ont besoin de grandir, sportivement. Cette jeunesse pousse mais il faut autour des joueurs plus aguerris, capables de poser le jeu et de résister à certains moments chauds. Sur le six de départ de la saison dernière, nous n’avons conservé que Daryl Bultor, le central champion olympique à Tokyo avec les Bleus. De fait, l’équipe a évolué. Elle était latine.

Elle est devenue anglo-saxonne avec trois Canadiens (Blankenau le passeur, Van Berkel le central et l’attaquant Barnes) et un Allemand (l’attaquant Moritz Reichert). On a un potentiel physique très intéressant mais, comme pour tous les cadors français, il faut que la mayonnaise prenne. On a besoin de temps à l’exemple de Riley Barnes: il a un potentiel incroyable mais a arrêté sa carrière pendant deux ans pour terminer ses études. Le cerveau s’est reconnecté sur le volley mais il manque encore la petite demi-seconde de réactivité au niveau des jambes et de vitesse au niveau des bras. Mais vraiment, on sent une intelligence de jeu incroyable."

• Le joueur à suivre: Renan Buiatti

"J’ai commencé à le côtoyer en 2010 lorsque j’accompagnais l’équipe B du Brésil aux Jeux Panaméricains et en tournée, raconte le technicien franco-brésilien. Renan venait d’être champion du monde junior avec sa sélection auriverde contre Cuba, face à un certain Wilfredo Leon. A cette époque, il évoluait un poste de central. Mais rapidement, il est devenu pointu. Avec ses 2m17, c’est un joueur atypique : j’aime beaucoup son engagement en défense car il montre l’exemple à ses coéquipiers, il est grand et rapide, il est très endroit en manchette, il sert bien et a une présence intéressante au block.

On aura besoin de temps pour parfaire les relations techniques avec notre passeur et atteindre la qualité de jeu que l’on souhaite. Renan sait qu’il sera dans la lumière en ce début de saison et il a aussi en lui un sentiment de bien faire après son aller-retour à Tours (en 2010, il n’était resté qu’un mois au TVB à cause d’une blessure au pied). Il a hâte de montrer à tout le monde qu’il existe encore."

• Une équipe itinérante

"À cause de la rénovation de notre salle Léo-Lagrange pendant deux ans, nous avons dû trouver des salles d’entraînement et une nouvelle salle pour nos matchs à domicile. À partir de mi-octobre, notre camp de base quotidien sera dans les locaux du vélodrome couvert de Roubaix, le Stab. Nous devrions y jouer 7 matchs de la saison régulière. Il y aura quatre matchs à Harnes (salle Maréchal), dont notre premier match à domicile lors de la 3e journée contre Chaumont, et deux autres à Orchies au Pévèle Arena."

• Les ambitions

"Les playoffs sont l’objectif majeur mais il faudra faire mieux que la saison dernière. L’an dernier, nous avions été éliminés en quart de finale par Chaumont au bout des cinq matchs. Cette saison, le championnat reste aussi dense que les années passées avec les cadors traditionnels, Montpellier, Tours et Chaumont. Quand on voit la qualité du travail à St-Nazaire, le potentiel physique de Poitiers, le groupe du Paris Volley, l’équilibre de Toulouse et l’excellent recrutement de Cambrai, ce sera une bagarre monstrueuse tous les week-ends. Oui, on est clairement loin de notre meilleure forme avec une préparation qui a commencé tardivement.

Les relations techniques entre les joueurs prennent du temps et d’autres formations sont comme nous. Jusqu’en janvier, il y aura une grosse bagarre pour trouver la bonne carburation puis le classement deviendra logique. D’ici là, les équipes n’auront pas le choix. On n’a pas 82 matchs comme en NBA pour peaufiner l’équipe avant les playoffs c’est la raison pour laquelle il faudra travailler dur pour être prêt lors des moments chauds de la saison. Je dis ça mais si tu perds les 5-6 premiers matchs, ça peut devenir chaud. On ne parle pas encore de tactique mais il y a un vrai équilibre à trouver entre les joueurs lors des trois premiers matchs. Ce n’est pas une catastrophe de perdre mais le démarrage sera important."

• Le premier match contre Sète

"Cette équipe n’a pas autant changé que ce que l’on pense mais a subi un changement fondamental avec l’arrivée du passeur canadien Derek Epp. Il a une intelligence de jeu de folie et il manie bien le ballon. C’est un apport incomparable. Mais ce sera un match très particulier à cause du huis-clos (après les échauffourées la saison dernière contre Narbonne en playoffs). Il n’est pas certains que Sète sera le plus affecté par l’absence de public. Le public est le septième homme mais l’adversité permet aussi de te surpasser et à te mettre immédiatement dans le coup quand tu évolues à l’extérieur. Ce ne sera pas simple pour les deux équipes."