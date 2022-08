Mondial de volley: la France débute par une nette victoire contre l'Allemagne

Championne olympique en titre, la France a débuté son Mondial masculin de volley par une victoire 3-0 face à l'Allemagne, vendredi à Ljubljana (Slovénie).

Lancement réussi: l'équipe de France de volley, championne olympique, a parfaitement débuté sa quête d'un premier titre mondial en s'imposant lors de son premier match trois manches à zéro contre l'Allemagne (25-22, 28-26, 26-24) , vendredi à Ljubljana. Avec ce succès sans rendre une seule manche, les Bleus s'ouvrent ainsi déjà la porte des huitièmes de finale avant d'affronter dimanche la Slovénie devant son public, première place en jeu, puis le Cameroun mardi pour conclure la phase de poules.



Ils visent un sans faute en poules pour bénéficier d'un adversaire a priori plus favorable en huitièmes de finale en vue de leur quête: la finale le 11 septembre en Pologne, afin de décrocher la seule couronne qui manque au volley tricolore, vainqueur de l'Euro-2015 puis sacré à Tokyo l'été dernier.

Les Bleus sur un nuage

Les Bleus avaient dans la foulée de ce sacre olympique été éjectés dès les huitièmes de finale de l'Euro. Depuis, ils ont changé de sélectionneur, puisque l'Italien Andrea Giani a remplacé le Brésilien Bernardinho, qui a jeté l'éponge au début du printemps pour raisons personnelles.



Ils sont sur un petit nuage depuis l'arrivée de la légende italienne sur le banc, vainqueurs de la Ligue des nations en juillet avant de donner une leçon au Brésil, samedi dernier en préparation du Mondial (3-0). Ils ont donc débuté la compétition en poursuivant leur bonne dynamique. Les gros frappeurs allemands, trop inexpérimentés et inconstants, ne sont pas parvenus à les contrecarrer.

Ngapeth meilleur marqueur du match

La "team Yavbou", sûre de sa force, a elle su serrer le jeu dans les fins de sets. Elle n'en a pas eu vraiment besoin dans le premier, où elle s'est détachée de 11-11 à 15-11. Beaucoup plus dans les deux suivants. Lors de la deuxième manche, signe que pas grand chose ne semble pouvoir l'atteindre en ce moment, elle a ainsi surmonté un retard de six points (17-23) puis sauvé quatre balles de manche.



Et pour finir par s'offrir une balle de set sur un ace de Ngapeth, meilleur marqueur du match (15 pts), et de conclure la manche par un contre de Barthélémy Chinenyeze. Le central a été l'homme de la dernière manche: alors que les Bleus étaient tenus en échec (22-22), il a réalisé deux contres puis une attaque gagnante pour les replacer devant. Et lancer parfaitement l'équipe de France de volley dans cette compétition où elle compte un peu plus marquer l'histoire du volley français.