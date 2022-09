Mondial de volley: les Bleus passent en quarts et affronteront l'Italie

L'équipe de France a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout du Japon, ce lundi, en 8es de finale du Mondial de volley. Les Bleus l'ont emporté au terme d'un match de folie et retrouveront l'Italie pour une place dans le dernier carré.

Qualifiés, mais dans la douleur: l'équipe de France de volley, championne olympique, a dominé au bout du suspense et du tie break le Japon (25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16), ce lundi à Ljubljana, pour se qualifier en quarts de finale du Mondial, où elle retrouvera l'Italie. Les Bleus affronteront les Italiens, parmi leurs meilleurs ennemis, dès mercredi dans cette même Stozice Arena (17h30), dont les tribunes pourraient être plus garnies puisque la Slovénie jouera dans la foulée.

Ce lundi, seulement quelque 1.000 spectateurs ont assisté à ce 8e de finale de folie, remporté par les Bleus par un trou de souris au bout d'un combat homérique, sur leur deuxième balle de match après en avoir sauvé une! La délivrance, après plus de deux heures de jeu, est venue comme un symbole du joueur vedette des Bleus Eric Ngapeth (17 pts), qui a trouvé une petite diagonale d'un smash rageur. Juste avant, le central remplaçant Quentin Jouffroy, au maigre temps de jeu depuis le début de la compétition, avait défendu d'une manchette l'attaque japonaise...

Les Bleus en quête d'or

Les Bleus, qui visent dimanche à Katowice un premier titre de champion du monde un an après l'or olympique décroché à Tokyo, se sont congratulés après le point de la victoire comme s'ils avaient gagné plus qu'un simple 8e de finale, conscients d'être passés tout proche de rentrer à la maison précocement.



Comme en poules face à la Slovénie (3-2), où ils avaient effacé plusieurs balles de match, ils ont démontré leur force mentale face à des Japonais bluffants et bondissants entraînés par l'ancien sélectionneur et international français Philippe Blain (2001-2012). Ils sont passés tout proche d'une première victoire face à la France depuis 2016.