Volley: le match de Ligue des nations entre la France et la Chine annulé à cause de cas de Covid

Alors que l'équipe de France de volley devait affronter la Chine mercredi aux Philippines en Ligue des nations, le match n'aura finalement pas lieu. Confrontée à des cas de Covid, la sélection chinoise n'est pas en mesure d'aligner une équipe. Les Bleus s'imposent donc 3-0, par forfait.

Une victoire sans forcer. Sans même jouer, d'ailleurs. Alors que l'équipe de France de volley devait affronter la Chine mercredi aux Philippines en Ligue des nations, le clan chinois a dû déclarer forfait, compte tenu de cas de Covid dans son effectif. Conséquence directe: les Bleus sont désignés vainqueurs, 3-0.

"Le match de VNL masculine entre la Chine et la France le 22 juin a été annulé après que la Chine a confirmé qu'elle ne pouvait pas aligner une équipe pour des raisons médicales, explique lundi soir l'organisateur dans un communiqué. L'équipe nationale masculine chinoise n'est pas en mesure d'aligner six joueurs pour le match, qui devait avoir lieu aux Philippines, en raison de circonstances médicales liées au Covid-19. La FIVB et Volleyball World ont donc confirmé l'annulation du match avec un forfait automatique pour la Chine, donnant à la France une victoire 3-0."

L'inquiétude grandit à la VNL

Et de poursuivre: "La FIVB et Volleyball World présentent leurs excuses aux athlètes et aux fans pour tout désagrément causé par cette annulation. Comme toujours, la préoccupation première de la FIVB et du Volleyball World est de protéger la santé et le bien-être de nos athlètes, officiels et supporters."

Selon les informations de RMC Sport, l'inquiétude est d'ailleurs en train de grandir aux Philippines et du côté de la VNL car le Japon, engagé dans la compétition, est revenu de ses matchs au Brésil avec 10 cas de Covid dans ses rangs.

Sauf nouvelle mauvaise surprise, la France doit "rejouer" dès jeudi contre les Pays-Bas, avant de défier le Japon samedi, et l'Allemagne dimanche.