Volley: le projet d'intégrer l’équipe nationale de Chine au championnat de France "bien avancé"

La saison prochaine pourrait voir débarquer la sélection chinoise au sein du championnat de France de Ligue A masculine de volley. En conférence de presse ce mercredi, Yves Bouget, président de la Ligue nationale, a donné des précisions sur ce projet fou.

C'est un dossier totalement fou. Le projet d'intégration de l'équipe nationale de Chine à la Ligue A, le championnat de France de volley-ball masculin, est "bien avancé", a reconnu ce mercredi le patron de la Ligue nationale (LNV), tout en reconnaissant qu'il restait des questions juridiques et matérielles à régler. "Le projet est bien avancé, mais certains points, notamment juridiques, méritent véritablement d'être précisés pour obtenir l'agrément du ministère" des Sports, a indiqué Yves Bourget, le président de la LNV, lors d'un point-presse en visio-conférence.

"Les conditions matérielles et logistiques sont en cours de finalisation, mais elles restent vraiment à définir pour donner le cadre global de cet accord qui est loin d'être finalisé", a-t-il poursuivi, en espérant pouvoir boucler le dossier "d'ici la fin de la semaine prochaine". Dans le cadre de ce projet qui est à l'étude "depuis trois mois", a précisé Yves Bourget, l'équipe nationale de Chine participerait aux deux prochaines saisons de Ligue A pour préparer les JO-2024 de Paris. Parmi les questions à régler figurent le choix de la ville où serait basée la sélection chinoise et celle de l'indemnisation que verserait la Fédération chinoise à la LNV pour pouvoir intégrer la Ligue A.

"L'impact pourrait être colossal"

Sur le premier aspect, "il y a énormément de volontaires pour accueillir l'équipe chinoise", a assuré le patron de la LNV: "Quand on pense que les matchs pourraient être retransmis en direct sur CCTV avec plus d'un milliard de téléspectateurs (...), l'impact pourrait être colossal, les collectivités l'ont déjà très, très bien compris". Pour l'aspect financier, Yves Bourget a souligné que "les chiffres que j'ai lus sont faux". "Il y aura bien évidemment une compensation financière, quand on se sera mis d'accord sur ce montant, mais elle fera partie d'un protocole de confidentialité", a-t-il prévenu.

Comme expliqué par RMC Sport, la fédération chinoise envisage un contrat de deux ans, pour 1,3 million d’euros par saison. La Chine, 17e au classement mondial de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), participe actuellement à la Ligue des nations et occupe la 13e place de cette compétition dominée par la France, championne olympique en titre.