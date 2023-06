Volley – Ligue A Féminine: accord de principe entre Aix-Venelles et coach Schiavo

Après une fin de saison mouvementée et une place de demi-finaliste des playoffs de Ligue A Féminine, le club du Pays d'Aix-Venelles a pris le temps pour nommer un nouvel entraîneur. L'accord est conclu avec l'ancien coach italien du RC Cannes, Filippo Schiavo.

Après la réflexion, la décision. Le club de Pays d’Aix-Venelles VolleyBall (PAVVB) a trouvé un accord de principe avec Filippo Schiavo (39 ans) pour la nomination de l’entraîneur italien sur le banc provençal la saison prochaine. La signature du technicien transalpin et son officialisation devrait intervenir rapidement. Après la mise en retrait de son ancien coach, Alexis Farjaudon, lors de la dernière journée du championnat début avril, et son licenciement officiel, début juin, pour des "faits et propos inappropriés dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'entraîneur principal formulées par une joueuse de l'équipe professionnelle", le club aixois a pris le temps de la réflexion.

Son président, Alexandre Hubner, et ses conseils ont reçu des candidatures, les ont sélectionnées et se sont entretenu avec certains techniciens pour établir leur choix. "Après l’enquête qui a mené au licenciement de notre précédent entraîneur, on ne pouvait pas aborder la saison 2023-2024 à venir comme les précédentes, développe M. Hubner auprès de RMC Sport. Nous sommes partis de nos valeurs, notre organisation et notre vision pour aller vers Schiavo, le technicien qui nous semblait le plus approprié. Nous avons réfléchi à notre nouveau mode de fonctionnement basé sur le dialogue, l’échange et la responsabilisation. Nous sommes et seront présents aux côtés du coach et des joueuses pour les accompagner, pour faciliter les échanges, les prises de parole, l’expression de tout le monde pour amener l’équipe vers la réussite."

Schiavo remplacé par Marchesi sur le banc de Cannes

Au final, le profil de Filippo Schiavo, libre de tout engagement, bon connaisseur du championnat de Ligue A et du volley féminin, est un gage d’intégration rapide pour les décideurs du club provençal, demi-finaliste des playoffs.

L’arrivée de Filippo Schiavo au PAVVB est l’un des derniers postes pourvus après une fin de saison mouvementée sur les bancs de Ligue A Féminine. En effet, Schiavo avait été limogé du RC Cannes après la défaite en finale de la Coupe de France pour résultats insuffisants, après 3 ans sur le banc cannois. Il a été remplacé par son compatriote Riccardo Marchesi qui fait son retour sur la Croisette après avoir coaché en Pologne (2 ans) et à St-Raphaël, la saison dernière. Marchesi connait très bien le championnat français pour avoir entraîné Le Cannet entre 2012 et 2016.

Le Volero Le Cannet a aussi renouvelé son staff malgré le doublé coupe-championnat. Arrivé en cours de saison, Mladen Kasic n’a pas poursuivi son travail sur les bords de la Méditerranée. Il a été remplacé par son adjoint, Danilo Pejovic. L’ancien coach d’Aix-Venelles (2020-2022) avait assuré l’intérim sur le banc cannettan avant l’arrivée de Kasic.

Si Mulhouse a conservé François Salvagni sur son banc et si Romain Pitou est resté au TFOC malgré des contacts venus de Roumanie (propositions refusées pour des raisons familiales), Nantes a nommé, en revanche, un nouvel entraîneur. Après la mise à l’écart du coach Cyril Ong, le 31 mars, le manager Sylvain Quinquis avait, là aussi, assuré une transition qu’il avait annoncée comme "vraiment temporaire".

C’est chose faite puisque les Neptunes ont annoncé la signature de César Hernandez Gonzalez (45 ans). Le technicien espagnol arrive avec un certain prestige puisque, outre son poste de sélectionneur d’une Corée du Sud en devenir, il est surtout l’adjoint de Giovanni Guidetti au VakıfBank d’Istanbul, double tenant du titre de la Ligue des champions féminine. Les staffs sont prêts pour une saison qui devrait commencer vers le 15 octobre.