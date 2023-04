Volley (Ligue AF): "On a déjà réussi notre saison", sourit le coach de Béziers avant le choc à Nantes

Pour la dernière journée de la saison régulière, Nantes (3e) accueille Béziers (4e), ce samedi à 20h à suivre sur le Twitch RMC Sport. Le coach des Héraultais Fabien Simondet revient sur la préparation des "Angels" pour ce dernier match après leur victoire historique en Coupe de France samedi dernier.

Fabien, comment enchaîner après la victoire en coupe de France il y a une semaine?

Je ne sais pas si ce titre va nous booster mais on est redescendu sur Terre après un début de semaine festif avec nos supporters. On a profité de ces moments ensemble. On a repris l’entraînement mercredi matin axé sur le plaisir et le sourire. On verra ce que ça va donner à Nantes.

Ce titre est une chance, pour surfer sur la dynamique, ou un danger, en se disant que la saison est accomplie?

Pour la reprise mercredi, je leur ai dit que quoi qu’il arrive on a déjà réussi notre saison. Gagner un titre c’est difficile et on vient d’en remporter un. C’est même historique car c’est la première coupe de France du club. On ne l’enlèvera pas à ce groupe. Dans quelques années, on se souviendra de cette coupe. Après ce match à Nantes, il faudra ensuite prendre du plaisir lors des playoffs, à partir de la semaine prochaine car nous n’aurons plus la pression du résultat. D’un autre côté, il ne faudra pas gâcher cette belle aventure humaine en ne se donnant pas à fond lors des playoffs. Il faut respecter le terrain. On peut se dire que ce qu’on a vécu il y a 7 jours, on peut le revivre dans un peu plus d’un mois en finale du championnat.

Sur quels points forts surfez-vous depuis le début de l’année pour engranger ces victoires?

Le groupe s’entend bien, les joueuses communiquent beaucoup entre elles, c’est la base. On a fait des ajustements tactiques à partir de Noël. Et puis, elles se battent les unes pour les autres, elles sont en confiance et en progression. Et dès qu’elles mettent tous les ingrédients, le succès est au bout. On a aussi beaucoup travaillé physiquement en novembre et décembre pour être performant aujourd’hui. Tout cela paie.

Un titre de champion en 2018, une Coupe de France en 2023, une salle est en construction… Béziers se structure pour gagner régulièrement?

On surfe sur une excellente dynamique depuis le 1er janvier avec 10 victoires en 14 journées. On n’attendait pas ce titre si vite. Il n’était pas prévu mais on le prend. Avec la salle qui arrive, notre projet accélère. L’engouement est fort, même supérieur à celui du titre de champion de France en 2018. On sent que le club évolue, se consolide et se solidifie.

Vous êtes à égalité de points avec Nantes. Qu’y-a-t-il à jouer ce samedi soir contre les Neptunes?

Ce n’est pas encore le match de la saison pour nous mais en tant que compétitrices, les joueuses peuvent gagner une place au classement en passant 3e. Même si on perd, on gardera l’avantage du terrain lors du premier tour des playoffs, en quarts. Seul le tableau changera. Mais si j’ai à choisir, je préfère gagner le premier match des playoffs la semaine prochaine.