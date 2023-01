Volley – Ligue AF: "On peut créer l’exploit contre Nantes", vise Biemel, la libéro de Vandoeuvre

Vandoeuvre-Nancy (9e) accueille le leader Nantes 20h pour la 17e journée de Ligue A Féminine (LAF), ce samedi à 20h sur le Live Twitch RMC SPORT. La libéro nancéienne Auriane Biemel confie à RMC Sport que les sont prêtes pour l’exploit.

RMC Sport: Battre Nantes, c’est mission impossible?

Auriane Biemel: On prépare ce match très important depuis notre retour de coupe de France mercredi car on ne perd le tie-break que de deux points à l’aller. L’équipe qui arrivera à être constante et qui saura gérer ses temps faibles ne sera pas loin de la victoire. On va tout donner pour prendre notre revanche face à une grosse équipe de Nantes. Dans ce championnat, tout est possible et quand nous avons toutes nos armes aptes, on sait qu’on peut produire un super niveau de jeu. On peut créer l’exploit.

En fin d’année vous aviez surfé sur une série de 5 victoires consécutives. Quels étaient les ressorts de ces succès?

Enchaîner ainsi les victoires donne beaucoup de confiance. Elle nous a permis d’arriver à un niveau de jeu collectif relativement constant. Et même quand notre groupe était en situation d’échec, on savait qu’on pouvait retourner la situation et gagner des sets. Cette confiance porte et aide collectivement un groupe à gagner des matchs.

Malgré les dernières défaites contre Terville-Florange et Béziers, vous avez su rebondir en gagnant en Coupe de France. Le calendrier n’est pas facile en ce moment...

Même si a perdu contre ces deux équipes, on avance, on arrive à alterner avec des victoires, car on retient bien les points positifs et on essaie aussi de comprendre ce qui a moins bien fonctionné. On se bat toutes pour continuer à battre les meilleures équipes de la Ligue. On a une équipe complète qui a une force collective. On va recevoir Nantes puis son dauphin, Saint-Cloud. L’objectif est d’accrocher le top 8 pour se qualifier en playoffs. Donc tous les matchs sont importants, dès maintenant. Tous les points grignotés comptent.

L’équipe de France, vous y pensez ou on y pense pour vous?

Je travaille beaucoup pour atteindre cet objectif. Mais vous savez, je ne me mets pas une pression inutile. Ce sera une heureuse conséquence de mon bon travail.