Volley: Pujol, Franchet, Chittolini… l’AS Cannes se met en ordre de marche pour la Ligue B

Dirigée par l’investisseur australien Craig Carracher et son équipe en France, l’AS Cannes attend la validation définitive de son billet en Ligue B masculine pour annoncer des nominations dans son organigramme sportif. RMC SPORT révèle trois arrivées, dont certains font leur retour sur la Croisette.

Si l’AS Cannes attend l’agrément de la Ligue Nationale de Volley (LNV) en début de semaine, lundi ou mardi, pour confirmer sa place en Ligue B Masculine, les nouveaux propriétaires des Dragons mettent en place leur organigramme sportif. Et selon les informations de RMC SPORT, le projet avance bien.

D’abord, Sebastiano Chittolini est le nouveau préparateur physique de la formation méditerranéenne, aux côtés du Roberto Serniotti, l’entraîneur cannois. Chittolini arrive sur la Croisette avec un CV impressionnant puisqu’il était la saison dernière le coach physique de Perugia qui a terminé leader invaincu de la saison régulière en Serie A avant de se faire sortir en quarts des Playoffs. Le préparateur physique italien a une grosse expérience en Turquie (Ziraat Ankara), en Russie (Dynamo Moscou, Krasnodar, Kaliningrad) et en Pologne (Rzeszow).

Pujol devrait être le nouveau team manager

Ensuite, visage bien connu au Palais des Victoires, Pierre Pujol devrait être le nouveau team manager des Dragons. Finaliste du championnat de France avec Poitiers (2007) et Cannes (2010), vainqueur de la CEV Cup avec Trévise (2011) et champion d’Allemagne avec Berlin (2018), l’ancien passeur tricolore (212 sélections) fait donc son retour à l’AS Cannes (2008-2010 et 2012-2017). À 39 ans, le 13 juillet prochain, le natif de Bordeaux avait mis fin à sa carrière sportive il y a quelques semaines après une dernière pige à Bucarest.

Enfin, aux côtés de la légende du volley cannois Victoria Ravva, manager général en charge de la communication des Dragons, Pierre-Emmanuel Franchet fait aussi son retour sur la Croisette. Jusque-là team manager de l’équipe féminine du Volero Le Cannet, il sera le nouveau responsable de l’administratif et du sportif. Team manager de l’AS Cannes de 2014 à 2016, il a occupé les mêmes fonctions à Rennes avant de manager les voisines du Cannet, doubles championnes de France en titre, depuis 2018.

Si l’équipe cannoise est en cours de reconstruction avec la signature annoncée du passeur expérimenté danois Axel Jacobsen, le central italien Omar Biglino, le réceptionneur-attaquant Oleksiy Klyamar et le pointu Ronald Jimenez devraient rester sur la Croisette pour constituer l’ossature d’une équipe qui aura pour objectif de retrouver l’élite le plus rapidement possible.

Les Dragons rétrogradés en Fédérale par la DNACG

Toutefois, rachetée par l’homme d’affaires australien Craig Carracher (et président de la fédération australienne de volley), l’AS Cannes doit faire face à de sérieux obstacles. La DNACG a confirmé, fin juin, la rétrogradation des Dragons en Fédérale, après une première décision prise le 1er décembre 2022. Mais les dirigeants cannois ont interjeté appel auprès de la Fédération Française (FFVB).

Après avoir affiné et mieux ficelé leur nouveau projet financier et sportif, ils vont "présenter une feuille de route claire avec un repositionnement complet sur le plan juridique, stratégique et financier grâce au soutien de la municipalité et de l’investisseur Craig Carracher" comme ils l’ont expliqué dans un communiqué. Alors que le chemin pour la Ligue B Masculine est semé d’embûches, l’AS Cannes se veut, malgré tout, en ordre de bataille pour relever le défi de la montée.