Volley: une joueuse serbe suspendue pour un geste raciste contre la Thaïlande

La volleyeuse serbe Sanja Djurdjevica été suspendue pour deux matchs, à la suite d’un geste raciste contre l’équipe de Thaïlande, le 1er juin. Elle avait plissé ses yeux avec ses doigts. La Fédération serbe de volley a, de son côté, été sanctionnée d’une amende.

Sanja Djurdjevic ne disputera pas les deux prochains matchs de la Serbie, contre la Belgique et le Canada. La volleyeuse a été suspendue pour un geste raciste lors d'un match contre la Thaïlande le 1er juin, en Italie. Elle a en effet été vue en train de plisser les yeux avec ses doigts.

Pas une première pour le volley serbe

La joueuse a depuis présenté ses excuses, notamment sur Instagram, avant de suspendre son compte. La Fédération serbe de volley-ball a de son côté publié des excuses, évoquant un "geste malheureux" et se disant "attristée par les récents événements". Elle a écopé d’une amende d’un peu plus de 18.000 euros, qui sera reversée à "une cause luttant contre les comportements discriminatoires et/ou pour financer des programmes éducatifs sur la sensibilité culturelle pour la famille mondiale du volleyball", a annoncé mardi la Fédération internationale de volleyball (FIVB). Une pétition pour condamner cet acte a par ailleurs été lancée sur la plateforme Change.org.

Ce n’est pas la première fois que le volley serbe fait parler de lui à ce sujet. En 2017, l’équipe féminine avait déjà été pointée du doigt pour avoir fait le même geste, lors d’une photo d’équipe. Le cliché avait par la suite été supprimé par la Fédération internationale.