Athlétisme: 22 mois de suspension pour le sprinteur britannique CJ Ujah, médaillé d'argent à Tokyo

Suspendu en août 2021 pour avoir pris des substances utilisées pour augmenter la masse musculaire, le sprinteur britannique CJ Ujah, médaillé d'argent sur le 4x100m, a été suspendu 22 mois par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme. Néanmoins, il pourra recourir l'année prochaine.

Le sprinteur britannique CJ Ujah, privé de sa médaillé d'argent du 4x100 m aux Jeux olympiques de Tokyo pour dopage, a été suspendu lundi pour 22 mois mais pourra recourir dès l'année prochaine, a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Ujah avait été suspendu mi-août 2021 après la découverte dans son organisme de "substances interdites ostarine et S-23, qui sont classifiées comme des SARM (selective androgen receptor modulators)", des substances généralement utilisées pour augmenter la masse musculaire.

Il postule pour les Mondiaux 2023

Un mois plus tard, l'analyse de l'échantillon B, demandée par l'athlète, avait confirmé celle de l'échantillon A et la médaille d'argent avait officiellement été retirée à la Grande-Bretagne en février. L'AIU et l'Agence mondiale antidopage ont estimé que cette prise de substances illicites étaient liée à un supplément contaminée et non à un dopage volontaire, ce qui les a amenés à réduire sa suspension.



Le début de celle-ci a été fixé à la date du premier test, le 6 août 2021 et elle prendra fin le 5 juin 2023, ce qui signifie qu'il pourrait postuler à une place pour les Mondiaux de Budapest en août.



"Prendre des suppléments est risqué pour les athlètes car ils peuvent être contaminés ou mêlés à des substances interdites", a souligné Brett Clothier, le responsable de l'AIU. "Les athlètes ont le devoir moral, vis-à-vis de leurs concurrents, d'être certains à 100% avant d'ingérer quoi que ce soit. Au moindre doute, ne le prenez pas", leur a-t-il conseillé.