Athlétisme: avant un été de folie, de nombreux Français en pleine préparation aux Etats-Unis

À l'aube de la saison estivale, capitale avec deux championnats majeurs (en juillet les Mondiaux à Eugene aux Etats-Unis et en août les championnats d'Europe à Munich), de nombreux athlètes français ont choisi le soleil américain pour leur préparation.



Comme souvent, les tricolores choisissent les Etats-Unis pour les traditionnels stages d'avril. À cause du Covid et de l'incertitude qui pesait concernant les possibles restrictions sanitaires, la Fédération française d'athlétisme a préféré organiser des stages de spécialité et pas de rassemblement général de toute l'équipe de France.



Comme d'habitude, les perchistes s'envoleront pour le soleil californien et San Diego, où le sautoir de Chula Vista les attend. Renaud Lavillenie, absent des Mondiaux en salle, sera là avec son frère Valentin, 4ème de ces mêmes championnats du monde à Belgrade en battant son record personnel avec 5m85. Les promesses françaises Ethan Cormont et Thibault Collet seront aussi de la partie.

L'exception Zhoya chez les hurdlers

Sur la côte Est des Etats-Unis, on va retrouver les groupes de spécialités des sprinters et des hurdlers à Jacksonville en Floride. Sauf Sasha Zhoya. La pépite franco-australienne, recordman du monde juniors du 60m haies et 110m haies, va se préparer seul, également en Floride du côté de Miami.



Enfin, après des vacances sous la neige de Boston, Kevin Mayer se dirigera vers la chaleur de Géorgie pour se préparer à Athens. Complètement remis de sa blessure au tendon d'Achille qui l'a privé des Mondiaux indoor en Serbie, le double vice-champion olympique du décathlon va travailler toutes les disciplines, et notamment la longueur, pour viser un titre mondial cet été face au Canadien Damian Warner, mais aussi face à la nouvelle concurrence du Suisse Simon Ehammer et de l'Australien Ashley Moloney, en pleine progression.