Athlétisme: Gelmisa remporte le marathon de Paris, 3e place et record de France pour Amdouni

L'Ethiopien Deso Gelmisa s'est adjugé la victoire lors du marathon de Paris, dimanche, dans la Capitale. L'athlète de 24 ans s'est imposé en 2h05''07 devant son compatriote Seifu Tura. Le Français Morhad Amdouni termine à la 3e place avec un nouveau record de France à la clé. La Kenyane Judith Jeptum a triomphé en solo chez les femmes avec, pour elle aussi, un chrono record.

L'Ethiopien Deso Gelmisa a remporté le 45e édition du marathon de Paris en 2h05''07, dimanche sous le soleil de la Capitale. Il a devancé son compatriote Seifu Tura (2h05'' 10) et le Français Morhad Amdouni, auteur d'une sublime 3e place et d'un nouveau record de France en 2h05''22. La précédente marque datait de 2003 et appartenait à Benoît Zwierzchiewski, qui avait avalé les 42,195 km en 2h08''18.

"Il y avait des conditions très froides, a confié à chaud Gelmisa, 24 ans, au micro d'Eurosport2. Je suis très content de ma performance et d’avoir gagné aujourd’hui."

Record pour la Kenyane Judith Jeptum

Chez les femmes, la Kenyane Judith Jeptum a frappé un grand. Sans rivale dans les derniers kilomètres, elle a terminé le marathon avec un chrono record à Paris de 2h19''48, battant ainsi l'ancienne marque de sa compatriote Purity Rionoripo en 2017 de 2h20′55.