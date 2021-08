JO 2021: un marathonien allemand réclame des sanctions contre Amdouni après la polémique

L'Allemand Hendrik Pfeiffer, 50e du marathon des Jeux olympiques 2021, accuse le Français Morhad Amdouni d'avoir volontairement saboté un ravitaillement lors de la course.

"Il a renvoyé une image dévastatrice." Hendrik Pfeiffer ne mâche pas ses mots. Et ne digère toujours pas. Le coureur de fond allemand en veut terriblement à Morhad Amdouni. Dix-septième du marathon olympique remporté dimanche dernier par le Kényan Eliud Kipchoge, le Français s’est retrouvé au cœur d’une polémique pour un geste assez étonnant en pleine course. Alors qu’il était présent dans le groupe de tête à 14 kilomètres de l’arrivée, Amdouni s’est approché de la table de ravitaillement et a fait tomber de la main toute une rangée de bouteilles, prenant seulement la dernière. Geste volontaire ou simple maladresse ?

"A mon avis, c'était intentionnel"

Accusé d’avoir volontairement sabordé ce ravitaillement, le champion d’Europe 2018 du 10.000 mètres s’est défendu sur ses réseaux sociaux. "Pour garantir une fraîcheur aux bouteilles, celles-ci sont trempées dans l'eau. Ce qui les rendent glissantes. Pour autant, il apparait clairement que je tente d'en prendre une dès le début de la rangée mais celles-ci glissent à peine nous les effleurons", a-t-il notamment expliqué sur son compte Facebook. Pas vraiment de quoi convaincre Pfeiffer, qui réclame des sanctions à l’encontre d’Amdouni. "Nous avons regardé la scène de plus près. Il peut arriver qu'une bouteille tombe, elles ne sont pas si faciles à ramasser. Mais il est assez clair qu’il s’agissait d’affaiblir la concurrence. Il n’a pris que la dernière. A mon avis, c’était intentionnel", a-t-il déclaré dans un entretien donné au média allemand RTL.

Il aurait souhaité qu’Amdouni soit disqualifié pour ce geste "grossièrement antisportif". "Quelque chose comme ça contraste fortement avec les valeurs des Jeux olympiques, donc je ne peux pas comprendre qu’on puisse s’en tirer sans sanction, a insisté Pfeiffer. Je ne le crois pas, ça n'a pas sa place." Pfeiffer s'est classé 50e de ce marathon des Jeux olympiques de Tokyo.