Athlétisme: l’improbable bug sur le vrai-faux record du monde du lancer du poids

Alors que l’Américain Ryan Crouser pensait avoir battu son propre record du monde du lancer du poids avec un lancer à 23,38m samedi à New York, la marque, pourtant validée par la Fédération internationale d’athlétisme, a finalement été annulée, en raison du mauvais positionnement de l’appareil de mesure.

L'ascenseur émotionnel pour Ryan Crouser. L'athlète américain a annoncé samedi que son lancer du poids mesuré à 23m38 aux Millrose Games de New York, un record du monde, était entaché par une erreur de mesure et qu'il ne serait pas validé, ce qu'ont confirmé les organisateurs de la compétition en salle. "Malheureusement, le laser s'est trompé", a dit l'athlète. "Un dysfonctionnement du matériel a causé une mauvaise lecture" de la performance, pourtant annoncée dans un tweet de World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, a ajouté le directeur de la compétition, Ray Flynn. L'incident est rare à ce niveau de compétition.

La Fédération américaine d'athlétisme (USATF), qui avait aussi confirmé le record sur son compte twitter, a dû faire marche arrière. "Les officiels ont découvert que l'appareil de mesure, qui était à l'origine correctement situé et calibré, était mal positionné pendant la compétition", a déclaré l'USATF. "En conséquence, tous les lancers du concours de lancer du poids chez les hommes ont été annulés", a ajouté la fédération. "On est plus autour de 22m50", a indiqué de son côté Crouser, son traditionnel chapeau de cow-boy sur la tête, avant d'ajouter, très philosophe, que "pour un début d'année c'est très bien".

Pas trop déçu

Le double champion olympique (Rio 2016, Tokyo 2020) reste détenteur du record du monde, établi en plein air le 18 juin 2021 aux sélections olympiques américaines à Eugene (23m37). Il détient aussi le record du monde du lancer du poids en salle, 22 m 82, réussi il y a un an (24 janvier 2021) à l'American Track League à Fayetteville (Etats-Unis). "Je sais que beaucoup de gens seront déçus d'apprendre que je n'ai pas fait 23m38, mais je suis content avec ça", a-t-il développé.

A 29 ans, Crouser écrase la discipline depuis plusieurs saisons. Après sa médaille d'argent aux Mondiaux de Doha en 2019, le titre mondial est le seul qui manque à son palmarès: il aura l'occasion de combler ce vide cet été sur le sol américain à Eugene (Oregon, 15-24 juillet). Il sera également le grand favori des Mondiaux en salle de Belgrade (11-13 mars) s'il décide d'y participer.