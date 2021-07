JO 2021: Grosse déception pour Vincent Luis et les Bleus en triathlon

Le double champion du monde ne finit que 13e d'une crouse remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt

Kristian Blummenfelt ne s'était pas encore relevé et était en train de vomir sur la ligne d'arrivée après un effort aussi exceptionnel qu'intense dans les derniers kilomètres du triathlon que Vincent Luis n'avait toujours pas franchit la ligne.

C'est finalement avec une minute vingt de retard sur le nouveau champion olympique norvégien que le double champion du monde français franchissait à son tour la ligne d'arrivée, très loin de ses rêves de titre et même de médaille puisque Vincent Luis finit 13e de l'épreuve, marquée par un faux-départ incongru.

Arrivé en tête de l'épreuve de natation, mais avec un écart très faible, Vicnent Luis n'avait pas fait suffisamment d'écart et les favoris se sont tous regroupés lors des 40 kilomètres de cyclisme, escamotant cette partie de l'épreuve. Tout s'est donc joué lors des 10 km de course à pied, où les Français, peut à leutr avantage, ont décroché peu à peu. Ils étaient déjà loin quand Kristian Blummenflet, isolé avec le Britannique Alex Yee, qui faisait jusque là la plus forte impression, et le Néo-Zélandais Hayden White, a placé son attaque.

C'est une immense déception pour Vincent Luis. Après un sans faute en 2020 (4 succès en 4 courses disputées), le Français (32 ans) s'était entièrement focalisé cette année sur le grand rendez-vous olympique, ne prenant part qu'à une épreuve du WTS, à Yokohama en mai (6e), et affichait une grande sérénité avant l'échéance.