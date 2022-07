Athlétisme: la marathonienne française Susan Kipsang-Jeptooo suspendue 18 mois pour dopage

Susan Kipsang-Jeptooo, seule Française sur le marathon olympique de Tokyo l'été dernier, a été suspendue 18 mois pour un contrôle positif à l'heptaminol (stimulant), d'après un document publié sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Kipsang-Jeptooo a été contrôlée positive le 4 septembre 2021, à l'occasion de son titre sur les Championnats de France du 10 km à Langueux (Côtes d'Armor), a appris l'AFP de source ayant connaissance du dossier. Le début de la suspension de l'athlète a été fixé le 8 juin 2022, mais tous ses résultats sont annulés à partir du 4 septembre 2021.

Mise en examen l'an dernier

Kipsang-Jeptooo, âgée de 35 ans, avait par ailleurs été mise en examen le 14 octobre dernier par le parquet de Roanne (Loire), ainsi que son mari et son ancien entraîneur, pour obtention et détention illicite de substances classées comme psychotropes et obtention et détention de faux documents administratifs.

D'origine kényane, Susan Jeptooo-Kipsang avait été naturalisée française en 2019 et court depuis sous les couleurs de l'équipe de France. En août dernier, elle était donc la seule tricolore au départ du marathon des Jeux olympiques de Tokyo, dont elle avait pris la 38e place.