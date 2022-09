Athlétisme: la performance honorable de Kaka pour son premier marathon, à Berlin

L'ancien joueur du Real Madrid et de l'AC Milan, Kaka, a couru son premier marathon à Berlin ce dimanche en 3 heures, 38 minutes et 6 secondes. Une bonne performance pour un débutant, qui n'est pas sûr de retenter sa chance.

L'ancien footballeur du Real Madrid et de l'AC Milan, Kaka, a couru ce dimanche le tout premier marathon de sa vie à Berlin, épreuve remportée avec un record du monde en prime par Eliud Kipchoge. Si le Kenyan s'est imposé en 2h01'09, le Brésilien aura eu besoin de 3h38'06 pour boucler les 42,195 kilomètres.

Mieux que son temps prévu

Dans une interview pour le journal espagnol Marca parue ce dimanche, Kaka avait visé un chrono précis. "J'espère terminer en 3 heures et 40 minutes, mais si je peux aller un peu plus vite, j'essaierai, expliquait-il alors. Ce que j'ai compris pendant le semi-marathon de Rio, c'est que lorsque vous êtes en course, votre motivation et votre énergie sont plus élevées qu'à l'entraînement. Ce jour-là, j'avais prévu de courir en 1h46 et j'ai terminé en 1h39."

Finalement, le Ballon d'Or 2007 a franchi la ligne d'arrivée les bras en l'air après avoir reçu de nombreux signes d'affection tout au long de la course. Une première et peut-être une dernière pour Kaka, qui a confié avoir traversé de longs mois de préparation avant de se présenter au départ du marathon de Berlin.

Jusqu'à cinq entraînements par semaine

"En 2020 et 2021, je ne m'entraînais que deux fois par semaine parce que je savais que je n'allais pas encore courir un marathon, mais maintenant je travaille depuis neuf mois, cinq jours par semaine, dont trois en courant et deux en salle de sport, détaille-t-il. J'ai également augmenté mon kilométrage au cours des deux derniers mois. Ma plus longue course a été de 32 kilomètres."

Même s'il est aujourd'hui à la retraite, le Brésilien explique se lever à 5h du matin plusieurs fois par semaine afin de courir jusqu'à trois heures avant de passer le reste de sa journée avec sa famille.