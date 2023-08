Athlétisme: le 100m le plus lent de l’histoire des Jeux universitaires crée une grosse polémique en Somalie

Nasra Abukar, engagée sur le 100m des Jeux mondiaux universitaires en Chine, est au centre d’une vive polémique. La jeune athlète somalienne a bouclé la distance en 21'81", soit plus de 10 secondes derrière les autres concurrentes. Une enquête a été ouverte puisqu’elle serait… la nièce de la présidente de la Fédération somalienne d’athlétisme.

Nasra Abukar est entrée dans l’histoire des Jeux mondiaux universitaires. Et pas forcément pour la bonne raison. Engagée sur le 100m féminin, la jeune athlète somalienne (20 ans) a bouclé sa course en 21'81", soit le chrono le plus lent de l’histoire de la compétition selon la RTBF.

Plus que la différence abyssale au niveau du chrono (elle a terminé à plus de 10 secondes de ses concurrentes), l’impression visuelle laissée par sa course est assez terrible. Lorsque les autres athlètes en terminent, Nasra Abukar n'est même plus dans le champ de la caméra.

Une affaire prise très au sérieux

Depuis cette course, la polémique enfle en Chine, où sont organisés ces Jeux mondiaux universitaires jusqu’au 8 août. Nasra Abukar serait en effet la nièce de la présidente de la Fédération somalienne d’athlétisme. De quoi faire naître des soupçons de piston, qui expliqueraient une telle différence de niveau.

En Somalie, cette affaire est prise très au sérieux. Le ministre des Sports a demandé au Comité olympique somalien de suspendre la présidente de la Fédération d’athlétisme. Selon lui, le ministère ne sait pas comment Nasra Abukar Ali a été sélectionnée pour participer à cette compétition. Comme rapporté par Associated Press, l'union des universités somaliennes a même déclaré qu'elle n'avait envoyé aucun sprinteur en Chine dans le cadre d'une équipe officielle somalienne.