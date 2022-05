Athlétisme: le clan Zhoya protège sa pépite avant ses grands débuts en seniors

Jamais un jeune athlète français n’avait suscité autant d’attente avant ses premiers pas chez les seniors. Le prodige Sasha Zhoya, champion du monde et recordman du monde juniors du 110m haies en 2021, n’est plus apparu en compétition depuis le mois de septembre dernier. Le Franco-Australien est espéré à Castiglione en Italie ce dimanche 22 mai. Mais le suspense est maintenu autour de sa date d’entrée dans le grand bain, où les cadors de la discipline l’attendent sur les haies de 106 cm.

La patience est la clé de la délivrance. Et pour tous les amoureux d’athlétisme, le temps paraît s’allonger à mesure que la date de rentrée de Sasha Zhoya approche. Elle est prévue ce dimanche 22 mai au meeting de Castiglione en Italie. Il est annoncé sur la start-list, comme tête d’affiche d’un 110 mètres haies a priori abordable pour la pépite mondiale des hurdlers. Mais son entourage, à commencer par son entraîneur Ladji Doucouré, tient à le protéger.

Aucune décision définitive n’est encore prise après sa séance de haies de ce mercredi, elle attendra le début de weekend. Zhoya veut être plus que prêt avant de courir sur les haies hautes, perchées à 106 cm contre 99 cm chez les juniors, où il a ébahi le monde entier en pulvérisant le record du monde de près de 3 dixièmes l’été dernier.

"La pression est grande"

"Connaissant le garçon, Sasha va vouloir marquer le coup dès son entrée en jeu, marquer son territoire", analyse Romain Barras, le directeur de la haute performance à la Fédération française d’athlétisme. Zhoya peaufine ses gammes et son physique à l’INSEP de Paris, après un stage en Floride à l’écart des autres hurdlers tricolores, et un retour aux sources en Australie à Perth au mois d’avril. Pour son manager René Auguin, "la pression est grande et ça ne sert à rien de le presser encore plus. Il faut s’armer de patience, le protéger le plus possible". C’est le maître mot autour du garçon, sur-sollicité par les médias depuis son choix de concourir pour la France début 2020, et donc placé de fait comme le sauveur d’un athlétisme français dit moribond en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Wilhem Belocian, le contre-exemple

Car si Sasha Zhoya est "un génie de la gestuelle", selon Romain Barras, et un phénomène de vitesse, la transition chez les seniors fait peur. Elle n’est pas si simple. Autre français à avoir suscité une grosse attente après ses années juniors, Wilhem Belocian. Jeune hurdler recordman du monde juniors en 12.99 en 2014, le Guadeloupéen n’a pas survolé la compétition chez les grands. Champion d’Europe du 60m haies en 2021 à Torun, Belocian a remporté ce premier titre sept ans après son passage sur les haies hautes.

Et entre temps, les désillusions ont été parfois cruelles, par exemple éliminé en série des Jeux olympiques de Rio et de Tokyo. Lui a choisi une approche totalement différente de Sasha Zhoya. Son entraîneure Ketty Cham se souvient: "Wilhem, son état d’esprit, c’est d’en découdre. Il voulait prendre des risques dès le début, se confronter aux meilleurs. D’ailleurs, il a couru sur des haies à 106 cm dès ses années juniors".

Zhoya doit d’abord trouver sa place parmi les meilleurs français

Sasha Zhoya nous fait donc patienter, mais saliver. Les échos des entraînements sont bons, "on pourrait le retrouver aux alentours des 13.30/13.20 dès cette année, c’est possible", croit savoir le patron des Bleus Romain Barras. Et secrètement, le monde de l’athlé tricolore espère le voir bien plus haut, plus vite, plus fort, mais le temps est du côté du gamin de 19 ans seulement.

Sur le même sujet Athlétisme: qui est le Français Sasha Zhoya, qui claque record sur record sur 110m haies?

Aucune pression ne repose sur ses épaules pour cet été 2022, où championnats de monde (en juillet aux États-Unis) et championnats d’Europe (en août à Munich) s’enchaînent. Le voir s’y qualifier serait déjà une belle récompense dans une discipline où la France est une des meilleures nations du monde, avec Belocian (déjà les minima en poche) donc, mais aussi les finalistes olympiques de Tokyo Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde, accessoirement multi-médaillé mondial et européen.