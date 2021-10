Athlétisme: le marathonien Nicolas Navarro rejoint la SCO Ste Marguerite

Nicolas Navarro, marathonien français le mieux classé aux JO de Tokyo, s'est engagé avec la SCO Ste Marguerite. Avec Paris 2024 dans le viseur, l'athlète de 30 ans sera au départ de Marseille-Cassis le 31 octobre.

Il était arrivé 12e du marathon des Jeux olympiques de Tokyo, en 2 heures et 12 minutes. Nicolas Navarro s'est engagé avec la SCO Ste Marguerite, club omnisports de Marseille. L'athlète de 30 ans évoluait auparavant à Aix-en-Provence. "Je donne un nouvel élan à ma carrière", confie-t-il à BFM Marseille.

Son changement de club s'accompagne d'un changement sur le plan professionnel. Il a en effet quitté son poste de technicien d'atelier chez Decathlon pour rejoindre les pompiers des Bouches-du-Rhône. "Ça s’est passé assez rapidement, raconte-t-il. La SCO Ste Marguerite, par l’intermédiaire de mon agent, m’a proposé de venir chez eux. Ça m'a emballé, pour le côté sportif et le côté professionnel avec ma venue chez les pompiers".

La présentation de Nicolas Navarro à la SCO Ste Marguerite © BFM Marseille

Paris 2024, son "grand objectif"

Le marathonien français le mieux classé cet été dans les rues de Sapporo va vite porter ses nouvelles couleurs, avec la 42e édition de la course Marseille-Cassis, organisée par la SCO. L'événement, qu'il désigne comme un "objectif" pour lui, est prévu le 31 octobre avec 20.000 participants. Il avait terminé 8e en 2016.

"Et après, pourquoi pas, repartir sur un nouveau marathon à Valence, en décembre", ajoute Nicolas Navarro. Surtout, cette arrivée à la SCO va lui permettre de voir plus clair pour la préparation de son "grand objectif": les Jeux olympiques de Paris 2024. "On pense que c'est loin, mais 2024, ce sera «la» course. Donc en 2023, il faudra déjà assurer la qualification pour être présent à Paris".