Athlétisme: même Alex Wilson doute de son énorme chrono sur 100m

Alex Wilson a signé une superbe performance ce dimanche en réalisant un chrono de 9"84 sur 100m. Un chrono permettant au Suisse de rafler le record d’Europe de la spécialité mais auquel il a lui-même du mal à croire en raison des conditions d'organisation de la course.

Alex Wilson a claqué un fantastique chrono de 9"84 sur 100m du meeting non international de Marietta ce dimanche aux Etats-Unis. La Fédération internationale d’athlétisme a validé ce temps canon et de fait a propulsé le Suisse au troisième rang des meilleurs performeurs mondiaux de l’année 2021 sur la spécialité. Les conditions de chronométrage du temps d’Alex Wilson ont depuis suscité de sérieuses interrogations et même le sprinteur helvète a du mal à y croire alors qu'une homologation finale suit toujours son cours selon un communiqué la Fédé suisse.

"Mon temps ? Je n'y croyais pas dimanche, et je n'y crois toujours pas, a expliqué le principal intéressé auprès du Berner Zeitung, un quotidien de la région de Berne. J'ai demandé au chronométreur, il m'a dit 9''84. Je suis encore sous le choc!"

Wilson: "Je sortais de bonnes séances d’entraînement"

Dans une forme olympique lors de ce meeting organisé non-loin de la ville d’Atlanta, Alex Wilson a ensuite remporté le 200 m dans le temps canon de 19"89 (+1,8 m/s). Des performances, et notamment celle sur 100m, qui demeurent assez éloignées de ses chronos habituels. Avec un temps en 9"84, le Suisse a pulvérisé son record personnel de 10"08 réalisé en 2019. Une performance incroyable. Surtout quand on sait qu’il n’a presque pas couru en 2020 et n’est pas descendu en-dessous de 10"38 en 2021.

"Je sortais de bonnes séances d'entraînement, et je savais la piste rapide, a néanmoins tenté d’analyser l’heureux athlète de 30 ans. J'ai aussi eu l'avantage d'avoir presque deux mètres de vent favorable."

Profitant, certes, d’un vent favorable (+1,9 m/s) Alex Wilson pourait également devenir le détenteur du record d’Europe. Son temps lui permettrait d’éclipser le duo composé du Portugais Francis Obikwelu et le Français Jimmy Vicaut, jusque-là co-détenteurs de la marque en en 9"86.

Son coach "s’interroge"

Plusieurs entraîneurs de renom, en particulier le prestigieux coach américain Rana Reider ont fait part de leur étonnement. L’Américain, qui s'occupe de Jimmy Vicaut, a assuré qu’une telle marque était impossible. Même dans le camp d’Alex Wilson, cela a suscité de l’étonnement. Notamment chez son entraîneur, Clarence Callender, qui n’était pas présent à Marietta: "J'essaie encore d'atterrir, tout cela est dur à comprendre, a indiqué son coach pour le journal L'Equipe. Alex m'a envoyé ses chronos dimanche après sa course, sur 100 m et 200 m. Je n'ai pas compris. […] Je m'interroge, vous vous interrogez, il s'interroge. Qui ne le ferait pas ? J'ai vu les images, hélas mal filmées, de sa course. Il prend un très bon départ, ensuite on voit mal ce qu'il se passe. Vu l'écart avec ses dernières performances, je comprends l'étonnement."

Reste désormais à savoir si l’IAAF et European Athletics (la fédération européenne) vont invalider le chrono d’Alex Wilson ou si l’instance internationale va bien faire du Suisse le nouveau recordman d’Europe du 100m. Reste aussi à savoir s’il parviendra à rééditer pareille performance lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo.