Athlétisme (perche): deuxième titre européen pour Duplantis, Lavillenie rate son pari

Un mois après l'or mondial venu compléter son palmarès, le Suédois Armand Duplantis, champion olympique en titre, a été sacré champion d'Europe à la perche pour la deuxième fois consécutive, avec un saut à 6,06 mètres, samedi à Munich (Allemagne). Dans des conditions fraîches et humides, "Mondo" s'est imposé devant l'Allemand Bo Kanda Lita Baehre, qui a plafonné à 5,85m, et le Norvégien Pal Haugen Lillefosse (5,75m au premier essai).

Pour Duplantis, ce concours a eu des airs de promenade de santé, avec cinq barres franchies dès sa première tentative, de 5,65m à 6,06m, record des championnats d'Europe, qu'il possédait déjà. L'été est radieux pour lui: il y a un mois, il s'est offert à Eugene (États-Unis) l'or mondial en plein air, le seul qui manquait à son brillant palmarès. Et il l'a assorti d'un nouveau record du monde, à 6,21m.

Le voilà désormais champion olympique en titre, champion du monde en titre en plein air et en salle (2022), double champion d'Europe en plein air (2018 et 2022) et champion d'Europe en salle (2021). Cette année, il n'a pas perdu le moindre concours, aussi bien en plein air qu'en salle. Il en est à seize disputés et gagnés en 2022, dont treize au-dessus des 6 mètres. Sa dernière défaite remonte à la fin du mois d'août 2021 à Lausanne (Suisse).

Les impasses n'ont pas payé pour Lavillenie

Quant au vétéran français Renaud Lavillenie (35 ans), ses prises de risques n'ont pas payé. Le champion olympique 2012 visait une cinquième médaille européenne en plein air. Il a dû se contenter de la 7e place (5,65m), Thibaut Collet terminant 5e (5,75m).

Comme souvent dans le passé, Renaud Lavillenie a joué avec les impasses pour mettre la pression sur ses adversaires, et a décidé de ne pas sauter une barre à 5,75m qui aurait finalement pu lui offrir une médaille, pour se tourner directement vers 5,85m, qu'il n'a pas su franchir. Un mois après sa 5e place aux Mondiaux, où il était passé tout près du podium, c'est une deuxième médaille internationale qui lui passe sous le nez. Mais à 35 ans, l'ex-recordman du monde (6,16m) a aussi montré cet été qu'il faudrait encore compter sur lui plusieurs années, après être revenu d'une importante blessure en 2021.