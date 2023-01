Athlétisme: Pierre Carraz, entraîneur historique de Christophe Lemaitre, est mort

Entraîneur historique de Christophe Lemaitre, Pierre Carraz est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 82 ans. La Fédération française d'athlétisme a "salué la mémoire d'un immense entraîneur et éducateur".

L'athlétisme français perd une de ses grandes figures. Pierre Carraz, l'entraîneur qui a conduit Christophe Lemaitre au sommet du sprint européen, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à 82 ans, a annoncé la Fédération française d'athlétisme.

Son état de santé s'était détérioré ces derniers jours puisqu’il avait subi un accident vasculaire cérébral. "La FFA a appris avec une profonde tristesse le décès de Pierre Carraz, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans. Elle salue la mémoire d'un immense entraîneur et éducateur, figure du club de l'AS Aix-les-Bains, qui emmena notamment au plus haut niveau Christophe Lemaitre", a-t-elle indiqué.

L'hommage de Christophe Lemaitre

Avec Carraz, ex-professeur d'EPS qui l'entraînait bénévolement depuis 2005, Lemaitre est passé sous le seuil des 10 secondes sur 100m en 2010 (9.98), une première pour un sprinteur blanc. Il a réussi la même année un triplé inédit en remportant les 100m, 200m et relais 4x100 m des Championnats d'Europe de Barcelone.

Au palmarès de ce duo improbable, séparé par un demi-siècle d'écart d'âge, figurent aussi deux médailles olympiques (3e du relais 4x100m en 2012 et du 20 m en 2016) et deux médailles mondiales (2e du relais 4x100m et 3e du 200m des Mondiaux 2011). S'il avait pris un peu de recul, l'ancien éducateur gardait toujours un regard attentif sur son élève le plus connu, âgé de 32 ans et qui aimerait terminer sa carrière lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris.

"C’est lui qui, en premier, a vu mes qualités, mes défauts et m’a fait travailler, a réagi Christophe Lemaitre auprès du Progrès. C’est grâce à lui si j’ai ce palmarès. Un jour, il avait déclaré qu’avec le talent que j’avais, n’importe quel coach aurait pu faire l’affaire. Moi, je ne pense pas. (...) On se voyait moins car je passe maintenant plus de temps à Metz pour être avec ma famille. Mais il restait la personne qui me connaissait le mieux. Sur ma fiche sur le site de la FFA, il était toujours officiellement mon coach. J’y tenais."