Athlétisme: Renaud Lavillenie forfait pour les Mondiaux de Budapest

A un an des Jeux olympiques de Paris, l'ancien recordman de saut à la perche Renaud Lavillenie annonce lundi qu'il renonce à sa participation aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest, fin août.

Le perchiste Renaud Lavillenie, champion olympique 2012, doit déclarer forfait pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août) en raison d'une blessure à un ischio-jambier, a-t-il annoncé lundi sur ses réseaux sociaux. "Je vais prendre le temps de recharger les batteries physiques et mentales afin de préparer 2024", écrit l'athlète de 36 ans à un an des Jeux olympiques de Paris.

"Mon corps ne me permet pas de sauter à Budapest dans de bonnes conditions avec le retour d’une douleur au tendon des ischios-jambiers et je fais donc le choix de déclarer forfait à mon plus grand regret", indique le Clermontois.