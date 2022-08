Athlétisme: un concurrent portugais passe en demi-finale... de façon très originale

C'est une drôle d'image qui a marqué les esprits, ce mardi matin, aux championnats d'Europe d'athlétisme de Munich. Le Portugais Joao Vitor de Oliveira a tenté un ultime plongeon, à l'arrivée de sa série du 110m haies. Un choix payant, puisqu'il se qualifie en demi-finale pour un millième de seconde.

Quel plongeon ! Pas sûr que l'atterissage n'a pas été douloureux pour le Portugais Joao Vitor de Oliveira, sur la piste d'athlétisme du stade olympique de Munich, mais peu importe. Il s'est qualifié pour les demi-finales du 110m haies pour un millième de seconde, on imagine que l'esssentiel est là.

Après avoir sauté les dix haies qui le séparent de l'arrivée, le Portugais Joao Vitor de Oliveira accusait encore du retard sur ses adversaires. C'est alors que dans un élan d'adrénaline, il tente un plongeon désespéré à l'arrivée, qui le propulse finalement en demi-finale. Le Portugais se qualifie au temps pour un millième de seconde.

Quatre français en lice

Sur l'épreuve du 110m haies, quatre français seront en lice en demi-finales et tenteront d'accéder à la finale. Just Kwaou-Mathey, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya et Aurel Manga ont tous à coeur de se rattraper après le championnat du monde raté, où aucun français n'avait atteint la finale. Ils se présenteront ce mercredi soir en demi-finales puis peut-être finale avec des ambitions, et pourquoi pas, une ou plusieurs médailles à la clé.