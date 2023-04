Athlétisme: un dernier Tamgho à Paris 2024, sérieusement?

Teddy Tamgho, à la retraite depuis près de quatre ans, rechausse les pointes et vise la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris. Une annonce en fin d’après-midi ce 31 mars, à quelques heures du 1er avril. Un média spécialisé dans l’athlétisme avouera même avoir monté le coup avec l’ancien champion, c’est un bon vieux poisson d’avril. Oui mais… ce n’est pas aussi sûr. Tamgho envisagerait sérieusement son come-back. Et le petit monde de l’athlé français s’accorde sur une chose: il est assez fou pour ça.

Le dernier dossard porté par Teddy Tamgho en compétition officielle a déjà bien pris la poussière. C’était le 19 mai 2019, lors des championnats de France d’Angoulême. Le champion du monde 2013 du triple saut atterrit à 14,82 mètres, une marque bien tristounette pour celui qui est alors recordman du monde du triple saut en salle (17,92m). Affaibli par des blessures et notamment une fracture du tibia en 2016, le privant des Jeux de Rio, Tamgho officialise sa retraite en août 2019 et devient entraîneur à temps plein à seulement 29 ans.

À la tête de la "Team T", il coache avec succès notamment Rouguy Diallo (championne du monde junior du triple saut en 2014), Cyrena Samba-Mayela sur les haies (championne du monde en salle 2022) et bien sûr son successeur comme recordman du monde en salle du triple, le Burkinabé Hughes Fabrice Zango. Une reconversion réussie pour Teddy Tamgho, qui ne cache pas enfin profiter de la vie, la nourriture, la boisson, la liberté qu’il n’a pas eu pendant ses années d’athlète de haut-niveau. Jusqu’au 31 mars dernier et l’annonce de son come-back sur Instagram.

"Il aurait calmé la toile" si c'était un poisson d'avril, selon Hughes Fabrice Zango

"Je pense qu’il est temps, grand temps de remettre les pointes, […] de préparer Paris 2024. J’ai compris que les jambes étaient encore prêtes, prêtes à sauter loin, prêtes à gagner LA médaille". Personne n’est dupe, le 1er avril arrive. Le média Stadio-Actu assure même que c’est un poisson d’avril. Mais aucun démenti, aucune confession n’émanera de Teddy Tamgho.

Son plus brillant athlète Hughes Fabrice Zango en rigole: "Je ne m’avancerai pas trop à dire que c’est un poisson d’avril parce que si c’était le cas, il aurait calmé la toile. J’imagine qu’il nous confirmera ses réelles intentions dans les jours prochains. Tant qu’il n’a pas démenti, on peut penser qu’il va essayer de revenir". Renaud Longuèvre, ancien coach de Ladji Doucouré et grand connaisseur de l’athlé tricolore y croit. "C’est quelqu’un de suffisamment fou pour se jeter là-dedans! (rires) Quand tu as bien profité de ta liberté après la retraite, il peut y avoir de la lassitude, un manque de sport. Mais après 30 ans, tu peux perdre beaucoup de vitesse. Et comment va réagir son système nerveux après quatre ans d’arrêt? Ça risque d’être compliqué".

À 33 ans, Teddy Tamgho est encore affûté

Renaud Longuèvre n’est pas inquiet concernant les blessures passées de Tamgho: "Le corps finit toujours par cicatriser, les tondons et les os ne posent pas problème". Mais aucun athlète de très haut niveau ne s’est arrêté aussi longtemps dans l’histoire récente. Mélina Robert-Michon a interrompu sa carrière deux fois pendant plusieurs mois pour ses grossesses: "À chaque fois, j’ai eu trois ou quatre mois d’arrêt total, et près d’un an sans entraînement intensif". La clé, selon la vice-championne olympique du disque, est surtout mentale: "Il faut accepter de repartir d’en bas, accepter ses sensations et son niveau du moment. C’est dur au début".

Sauf que Teddy Tamgho n’a pas complètement levé le pied. Son élève, et donc probablement futur adversaire Zango, le voit au quotidien aux entraînements: "Quand on est coach et jeune comme Teddy, on ne quitte pas complètement la piste. Il nous fait des démonstrations, il saute, il court et même il sprint contre Cyrena. Il a une bonne condition physique générale. Je le crois capable de revenir et de bien revenir".

La médaille d’or aux JO de Paris est-elle crédible ?

Teddy Tamgho fait partie des légendes de son sport. Il pèse 18,04m en plein air, réussis lors de son titre de champion du monde à Moscou en 2013 et 17,92m en salle, record du monde de 2011 à 2021. "Depuis 2010, il n’y a pas vraiment de renouvellement dans le triple saut mondial. À part le portugais Pedro Pichardo, personne n’a explosé. Les Américains Will Clay et Christian Taylor sont encore là, mais c’est difficile pour eux, analyse Renaud Longuèvre. Il n’y a pas de mec à 18m. Même Zango, en salle c’est fort mais en plein air, c’est 17,50m".

Une absence de densité au très haut niveau qui pourrait permettre à Tamgho de s’intercaler. Et même si une médaille à Paris, qui plus est en or, est hautement improbable, voir "TT" avec le maillot bleu blanc rouge au stade de France l’est moins.

Tamgho plus jeune que le champion de France en titre

Cet hiver, c’est le "vétéran" de 35 ans Benjamin Compaoré qui était encore champion de France avec 16,95m. Les minima pour les Jeux olympiques de Paris étant à 17,22m, Teddy Tamgho a par contre clairement sa carte à jouer pour se qualifier. Le Burkinabé Zango l’attend de pied ferme: "Si jamais il se décide à revenir, je lui souhaite la médaille d’argent, parce que nous savons déjà que l’or m’appartient. Il aura quand même fort à faire pour se faire une place sur le podium mais pour la qualification, c’est très possible".

Pour le moment, la Fédération française d’athlétisme n’est pas du tout au courant d’un retour de Teddy Tamgho, et lui promet d’abord une remise en forme intense d’ici au mois d’octobre 2023. Le voir aux championnats du monde de Budapest cet été est donc, a priori, totalement exclu.