Athlétisme: un petit millième prive Martinot-Lagarde de l'or européen sur 110m haies

Pascal Martinot-Lagarde (2e) et Just Kwaou-Mathey (3e) sont montés sur le podium du 110m haies des championnats d'Europe d'athlétisme, mercredi soir à Munich mais ont été devancés par l'Espagnol Asier Martinez dans leur quête d'or.

C'est à peine visible sur la photo finish. Pour un petit millième de seconde, Pascal Martinot-Lagarde a échoué à conserver son titre de champion européen du 110 mètres haies. La finale, disputée mercredi soir à Munich, a été remportée par l'Espagnol Asier Martinez. Avec la 3e place de Just Kwaou-Mathey, la France s'est ainsi offert un doublé sur le podium. Le troisième français qualifié pour la finale, le grand espoir Sasha Zhoya, a chuté et terminé 8e et dernier.

Pascal Martinot-Lagarde, 30 ans, a donc encore conclu par une médaille une saison gâchée par plusieurs blessures et contre-temps, qui ont pu expliquer son élimination en demi-finale aux Mondiaux organisés à Eugene (États-Unis) le mois dernier. Là-bas, Asier Martinez s'était emparé de la médaille de bronze.

"Un millième, c'est un clignement d'oeil"

"Increvable? Oui, c'est le mot", a commenté PML au micro de RMC Sport. "En plus, le scénario est beau. À Berlin, en 2018, j'ai battu Shubenkov sur la ligne d'arrivée à quatre millièmes d'avance et cette fois c'est l'inverse. J'ai fait le cassé du renard, j'ai jeté mon corps sur la ligne et, cette fois, je n'ai pas coupé en premier. On ne peut pas gagner tout le temps. Un millième c'est rien de rien, on ne parle même pas de performance. On parle de chance. C'est un clignement d'oeil".

Pour Just Kwaou-Mathey, 22 ans, cette médaille de bronze vient récompenser la progression de celui qui est devenu cette année une référence de la discipline. "Ma première médaille, pour ma première finale. Incroyable de faire une médaille avec un autre Français", a-t-il réagi.

Quant à Sasha Zhoya, qui a pour chuté en fin de course alors qu'il ne semblait pas en mesure de jouer une médaille, il s'agissait de sa première finale à l'issue de sa première saison chez les seniors.