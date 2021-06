Athlétisme: Sydney McLaughlin bat le record du monde du 400 m haies

A moins d'un mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo, l'Américaine Sydney McLaughlin a battu le record du monde du 400m haies en 51''90 lors des sélections US dimanche à Eugene. La meilleure marque appartenait à sa compatriote Dalilah Muhammad, 2eme dimanche soir.

L'Américaine Sydney McLaughlin a battu le record du monde du 400 mètres haies féminin avec une performance de 51''90, devenant la première femme de l'histoire à établir un temps inférieur à 52 secondes. McLaughlin a réalisé cet exploit au terme d'un affrontement sans merci avec sa compatriote Dalilah Muhammad, détentrice du précédent record (52''16), lors des sélections olympiques américaines qui se déroulent à Eugene, dans l'Oregon. Muhammad, championne olympique et mondiale en titre, est arrivée deuxième en 52''42.

Muhammad détrônée

La course, qui devait avoir lieu dans l'après-midi, a été reportée en soirée en raison des températures élevées qui se faisaient ressentir à Eugene. Mais le retard ne semble pas avoir eu d'impact négatif sur McLaughlin ou Muhammad, qui se sont rapidement détachées du reste du peloton après un départ rapide. Muhammad, dont la pré-saison a été perturbée après qu'elle eut contracté le Covid-19 plus tôt cette année, avait une légère avance à la sortie du dernier virage. Mais elle n'a pas pu réagir lorsque McLaughlin a donné un coup d'accélérateur dans la dernière ligne droite, franchissant la ligne et se tenant ensuite le visage sous le choc de la confirmation de son record. Anna Cockrell a obtenu la troisième place qualificative en 53''70.