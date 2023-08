Mondiaux d'athlétisme: pas de médaille pour Zhoya et Belocian sur 110m haies, Holloway encore titré

L'Américain Grant Holloway s'est offert ce lundi à Budapest un troisième sacre mondial consécutif sur 110m haies en survolant la finale en 12"96. Les Français Sasha Zhoya et Wilhem Belocian se classent sixième et huitième.

Deux finalistes, mais toujours pas de breloque. Les Français Sasha Zhoya (13"26) et Wilhem Belocian (13"32) ont terminé 6e et 8e de la finale du 110m haies, remportée par l'Américain Grant Holloway (12"96), ce lundi aux Mondiaux d'athlétisme à Budapest. Le Jamaïcain Hansle Parchment (13"07) prend l'argent, et un autre Américain, Daniel Roberts (13"09), prend le bronze.

Zhoya: "On prend de l'expérience"

"Je suis content quand même, a réagi Zhoya à chaud. J'ai perdu la course au départ, je suis resté dans les blocks. Si j'avais fait le même départ qu'en demie, j'aurais pu faire un meilleur résultat, mais bon c'est le game. On prend de l'expérience."

Belocian aussi gardait le sourire, en se montrant assez critique sur sa performance. "C'est une finale de championnat, on a fait de très bons chronos cette saison, mais en finale c'est celui qui fait le moins d'erreur qui passe, observe-t-il. Moi je sais que j'en ai fait pas mal, j'ai tapé pas mal de haies. Ma course est dégueulasse. Mais je reste content d'avoir pu participer à cette finale."