Coronavirus: Salomon lance un masque de protection pour les sportifs

Les masques sportifs conçus par le groupe Salomon sont disponibles à la vente depuis ce jeudi. Lavables jusqu’à 50 fois, ils sont destinés à la pratique du sport en extérieur.

Il aura fallu plusieurs mois de recherches et tester divers prototypes pour parvenir à finaliser ce projet. Depuis ce jeudi, le groupe Salomon propose à la vente un masque visant à protéger du coronavirus spécialement conçu pour les amateurs de sport. Connue pour son matériel de ski et de sports d'hiver, l'entreprise basée près d'Annecy, en Haute-Savoie, s'est associée à une PME ardéchoise, Chamatex, pour créer ce masque destiné à la pratique du sport en extérieur. Deux modèles, l'un pour l'hiver (38 euros) et l'autre pour l'été (18 euros), sont proposés.

Lavable jusqu'à 50 fois

Conçus à partir de polyesters légers et conseillés pour les séances de sport allant jusqu’à une heure, ils peuvent être réutilisés et lavables jusqu’à 50 fois. Ils sont dotés "d'un maillage structurel bien pensé qui crée une cavité au-dessus de la bouche, ce qui permet de respirer normalement, sans aspirer le tissu dans la bouche ou dans le nez lors de la respiration pendant l'activité". "Les tests ont démontré que ce masque filtre au moins 90% des particules de 3 µm (1 µm = 1 millième de millimètre, ndlr), conformément aux normes UNS1 en France et CWA 17553:2020 en Europe", précise Salomon.

Le masque de sport Salomon © Salomon

D'autres acteurs comme Decathlon comptent également se positionner sur ce nouveau marché du masque de sport. Le géant de la distribution d'articles de sport prévoit de proposer à la vente un masque à la fin du premier trimestre 2021, conçu à partir d’un complexe de tissus en polyester recyclé.