Guerre en Ukraine: la Fédération d'athlétisme bannit à son tour les sportifs russes de ses compétitions

C'est au tour de la Fédération internationale d'athlétisme de prendre des sanctions contre la Russie. L'instance a annoncé que les "Russes et les Bélarusses sont bannis de toutes les compétitions d'athlétisme". Une décision expliquée par le président de World Athletics Sébastian Coe.

Les Russes et les Bélarusses sont bannis de toutes les compétitions d'athlétisme "dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a annoncé mardi World Athletics, qui suit ainsi la recommandation du CIO face à l'invasion russe en Ukraine.

Aucun Russe ne pourra donc prendre part aux Mondiaux en salle de Belgrade du 18 au 20 mars, ni aux championnats du monde en plein air à Eugene (Oregon) en juillet prochain, précise la fédération internationale d'athlétisme dans un communiqué.

"Tous les athlètes, accompagnateurs et officiels russes et bélarusses seront exclus de tous les événements de World Athletics prévus dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a écrit l'organisation dans son communiqué.

Les athlètes russes concourant sous bannière neutre sont eux aussi "exclus des événements de World Athletics dans un avenir prévisible", y compris pour les championnats du monde en plein air et en salle. Pour rappel, la fédération russe d'athlétisme est suspendue du monde de l'athlétisme depuis 2015, en raison "des violations pour dopages".

Le message du président de World Athletics

World Athletics se réserve la possibilité de prendre des "mesures supplémentaires, y compris la suspension de la fédération bélarusse", lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine, poursuit l'organisation.

"Le monde est horrifié par ce que la Russie a fait, avec l'aide et la complicité du Bélarus. Les dirigeants mondiaux ont pensé pouvoir éviter une invasion par les voies diplomatiques mais en vain, compte tenu de l'intention inébranlable de la Russie d'envahir l'Ukraine", a déclaré le président de World Athletics, Sébastian Coe.

Les deux présidents de la commission des athlètes de la fédération internationale, le perchiste français Renaud Lavillenie et la lançeuse de poids néo-zélandaise Valerie Adams, ont salué cette décision. Comme précisé par World Athletics dans son communiqué.