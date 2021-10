La France s'offre un nouveau record du monde... d’abdominaux

A 23 ans, Nicolas Bodereau a battu le record du monde du nombre d’abdominaux samedi à Nazelles-Négron (Indre-et-Loire). Avec 8.004 abdos effectués en une heure, il détrône un autre français, Roger Prévost, 85 ans.

Le duel avait été lancé après le confinement… Qui de Roger Prévost ou de Nicolas Bodereau détient le record du monde d’abdominaux en une heure ? Officiellement, le record appartenait au premier depuis 2017. Avec 6.788 abdos réalisés à l’hôtel de ville de Tours, Roger Prévost, aujourd’hui âgé de 85 ans, était le roi incontesté des muscles en tablettes de chocolat. C’était sans compter sur les efforts de Nicolas Bodereau. Lors du premier confinement, ce jeune Sarthois de 23 ans avait prétendu avoir battu le record de l’octogénaire. Un exploit contesté par Roger Prévost en raison de l’absence d’huissiers.

8.004 abdos, nouveau record du monde

Un rendez-vous au sommet avait donc lieu samedi à Nazelles-Négron, en Indre-et-Loire pour savoir qui du Tourangeau ou du Sarthois aura son nom écrit noir sur blanc dans le Livre Guinness des records.

En présence de deux huissiers et d’une cinquantaine de spectateurs dont beaucoup de proches, Nicolas Bodereau et Roger Prévost se sont livrés une bataille épique à celui qui fera le plus de contractions en une heure. Le bilan sera sans appel. Après 60 minutes d’intenses efforts, Nicolas Bodereau totalise 8.004 abdos contre 6.745 pour Roger Prévost. Nouveau record du monde.

Prévost : "Les abdominaux, c'est fini pour moi"

Beau perdant, le Tourangeau a quand même trouvé une excuse pour expliquer son échec : "J'avais oublié mes gants... Mon crâne, c'était une savonnette. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois, je ne savais pas où mettre mes mains tellement ça glissait. Je suis sûr que j'aurais pu monter à 7.000, a-t-il confié à Radio France avant d’ajouter : "Les abdominaux, c'est fini pour moi. Mon prochain défi, c'est de trouver deux femmes pour battre le record d'abdominaux féminin !"

Objectif 10.000 pour Nicolas Bodereau

De son côté, Nicolas Bodereau, joueur de football de Sablé-sur-Sarthe passé notamment chez les U17 du Stade Lavallois a remercié ses parents et exprimé son émotion après avoir glané ce nouveau record du monde : "Si un jour je dois refaire ce défi, je le referai. Pour moi, la barre des 10.000 abdos est faisable", prévient-il en conclusion.