Le sport face au coronavirus en direct: l'équipe des USA d'athlétisme renonce à un camp d'entraînement près de Tokyo pour les JO

L'équipe des Etats-Unis d'athlétisme a renoncé à son camp d'entraînement pré-olympique au Japon, craignant pour sa sécurité en raison de la pandémie, a annoncé le département voisin de Tokyo qui devait l'accueillir. Les athlètes américains devaient s'entraîner dans trois villes du département de Chiba, à l'est de Tokyo, avant le début des Jeux olympiques (23 juillet-8 août). Mais ce département a fait savoir que la Fédération d'athlétisme des Etats-Unis (USATF) avait annulé ce projet "en raison des inquiétudes sur la sécurité des athlètes alors que la pandémie de coronavirus qui continue à faire rage dans le monde ne montre pas de signes d'affaiblissement". "Bien qu'extrêmement regrettable, nous pensons que l'annulation est la meilleure décision" compte tenu de la situation, a ajouté le département de Chiba dans un communiqué. "Avec l'incertitude entourant les compétitions en 2020 et 2021, l'USATF a fourni des opportunités de compétition localement" et "encouragé les athlètes à rester aux Etats-Unis et à s'y entraîner", a expliqué de son côté la fédération américaine.