Marathon des Sables: un concurrent est mort, victime d'un arrêt cardiaque

Un concurrent est décédé ce lundi, victime d'un arrêt cardiaque lors de la deuxième étape du Marathon des Sables, une compétition de 250 km sur 6 jours dans le désert marocain, a annoncé l'organisation.

"Cet après-midi (lundi) à 17h GMT, un participant français du 35e Marathon des Sables a fait un malaise au coeur des dunes de Merzouga. L'homme, proche de la cinquantaine, qui avait rempli toutes les exigences médicales préalables à la course, avait franchi la première étape avec succès, sans avoir recours au service médical", indique le communiqué des organisateurs.

"Après son malaise, il a été immédiatement secouru par deux autres concurrents médecins, qui ont déclenché le bouton SOS de sa balise et entamé le protocole de massage cardiaque. Le directeur médical de l'épreuve est arrivé sur les lieux dans les minutes suivantes en hélicoptère (...) Après quarante-cinq minutes de réanimation, l'équipe médicale a constaté le décès".

Le créateur et organisateur de la course, Patrick Bauer, a réuni les participants en début de soirée sur le bivouac pour leur annoncer le décès.

Le troisième décès depuis la création de l'épreuve

Dans l'histoire du Marathon des Sables, créé en 1986, il s'agit du troisième décès survenu durant l'épreuve. Le départ de la 35e édition a été donné dimanche pour 682 concurrents. Traditionnellement organisé en avril, le Marathon des Sables a lieu cette année en octobre, en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Les températures sont extrêmement élevées, atteignant 50 degrés en journée et ne descendant pas sous les 20 degrés la nuit, selon le photographe de l'AFP. Lors de la première étape dimanche, longue de 32,2 km, il y a eu 39 abandons et mises hors course, avait indiqué le comité d'organisation.

La deuxième étape était longue de 32,5 kilomètres dont 13 km au coeur des dunes les plus hautes du Maroc. La course se poursuivra mardi avec la troisième étape. Une minute de silence sera observée avant le départ.