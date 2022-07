Mondiaux d'athlé: record de France et finale en 3000m steeple pour Alice Finot, qui peut espérer une médaille

Alice Finot a signé un nouveau record de France sur le 3000m steeple ce samedi, lors des Mondiaux d'athlétisme, se qualifiant pour la finale qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.

La fondeuse française Alice Finot s'est qualifiée avec la manière pour la finale du 3000 m steeple aux Championnats du monde de Eugene (Oregon) en retranchant plus de cinq secondes à son record de France ce samedi.

Venue à la piste et au haut niveau sur le tard, Finot, qui dispute ses tout premiers Mondiaux, a dominé sa série en 9'14"34, un peu plus de cinq secondes plus vite qu'à Stockholm fin juin. De quoi brandir le point au passage de la ligne d'arrivée. Dans la capitale suédoise, la Française de 31 ans avait déjà amélioré sa propre marque de référence nationale établie fin mai de près de deux secondes.

Finale dans la nuit de mercredi à jeudi

Après sa course, Alice Finot était ravie: "Je suis heureuse parce que j'accomplis tous mes objectifs. Je gagne en confiance parce que c'est exactement ce que j'imaginais. Je suis très fière parce que j'ai couru intelligemment, avec des filles que j'imaginais intouchables. Quand tu bats les filles pour qui tu as beaucoup de respect et que tu penses au dessus de toi, tu gagnes en confiance."

La finale est programmée mercredi soir (04h45 dans la nuit de mercredi à jeudi heure française). Pour ses premiers championnats internationaux en 2021, Finot s'était offert l'argent européen en salle du 3000m à Torun (Pologne).