Mondiaux d'athlétisme en direct: tous les résultats et toutes les infos

Les Etats-Unis accueillent à partir de ce vendredi les Championnats du monde d'athlétisme, du côté de l'Oregon, à Eugene. Après des Mondiaux 2019 et des JO de Tokyo ratés, et à deux ans des Jeux de Paris, le clan français espère retrouver des couleurs. Suivez toutes les infos et les résultats dans notre live.

Le programme de vendredi (et de samedi matin) A partir de 18h05 : qualifications marteau hommes

19h10 : qualifications hauteur hommes

20h45 : séries 4x400m mixte

21h05 : qualifications marteau femmes

21h30 : tour préliminaire 100m hommes

22h10 : 20km marche femmes

00h10 samedi : 20km marche hommes

02h05 : qualifications poids femmes

02h15 : séries 3000m steeple hommes

02h20 : qualifications perche femmes

03h00 : qualifications longueur hommes

03h10 : séries 1500m femmes

03h50 : séries 100m hommes

03h55 : qualifications poids hommes

04h55 : finale 4x400m mixte



Zhoya, Bigot, Mayer... Quelles sont les chances des Français ? L’équipe de France d’athlétisme débarque aux États-Unis sans aucun objectif chiffré en terme de médaillés ou de finalistes. Traumatisée par trois années de résultats catastrophiques, des mondiaux de Doha 2019 aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an passé, la fédération française refuse de s’avancer. Mais on sent que les Bleus peuvent réussir de belles choses en Amérique. Et la première chance de médaille pour l’équipe de France au Mondiaux arrive très vite puisque dès ce vendredi, le lanceur de marteau Quentin Bigot entre en scène. Il attaque les qualifications gonflé à bloc grâce à un record personnel amélioré deux fois cette saison. Ce week-end verra également les hurdlers faire leur entrée en piste. Sur le tartan mythique du Hayward Field, Sasha Zhoya et Pascal Martinot-Lagarde ont chacun des arguments pour monter sur la boîte. Outre Zhoya, l’équipe de France compte surfer sur sa nouvelle génération, dite "2024" car amenée à briller aux Jeux Olympiques de Paris. La moitié de la délégation tricolore a moins de 25 ans. Parmi les plus belles chances de médaille figure Margot Chevrier. >> Toutes les infos ici



Une équipe de France resserrée pour remonter la pente Ils ne seront que 28 Bleus en individuel aux championnats du monde d’athlétisme de Eugene, sans compter les trois relais. C’est beaucoup moins qu’à Doha en 2019 (40) et lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (43). Un choix assumé par la Direction Technique Nationale pour embarquer uniquement des athlètes dont le potentiel doit les emmener au minimum en demi-finale. Beaucoup de jeunes de la génération 2024 ont d’ailleurs réussi à se qualifier avec l’objectif d’enfin relever la France à deux ans des JO de Paris 2024. >> Les explications ici



Les Français en lice ce vendredi Les Français engagés ce vendredi pour la première journée des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene, en heures françaises : 18h05 : qualifications du lancer du marteau hommes avec Quentin Bigot et Yann Chaussinand Dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h15 : séries du 3.000 m steeple hommes avec Mehdi Belhadj Dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h20 : qualifications du saut à la perche femmes avec Ninon Chapelle et Margot Chevrier



