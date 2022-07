Mondiaux d'athlétisme: avec Collet et son frère Valentin, Renaud Lavillenie ne porte plus seul les espoirs de la perche française

Ils sont désormais trois Français à faire partie du top 10 de la perche mondiale cette saison. Si Renaud Lavillenie n’est plus le facteur X qu’il était, remplacé par l’imbattable Suédois Armand Duplantis, la France compte deux autres sauteurs de haut niveau avec le confirmé Valentin Lavillenie et l’espoir Thibaut Collet. Les trois Bleus ont chacun une chance de monter sur le podium des championnats du monde de Eugene.

Le maître Renaud Lavillenie n’a plus beaucoup d’avance sur ses élèves. Le géant clermontois, autrefois sur le toit du monde à coup sûr ou presque, est taquiné par ses deux acolytes tricolores. Valentin Lavillenie est de plus en plus grand. Vice-champion d’Europe en 2021 et 4ème des championnats du monde en salle cet hiver, le 'frère de' s’est plus que fait un prénom et est devenu une valeur sûre de l’équipe de France. Thibaut Collet est lui beaucoup plus jeune. A 23 ans, le fils de Philippe Collet, autre légende de la perche française, arrive sur ses premiers Mondiaux sur la pointe des pieds. Mais avec une performance à 5m82 cet été, il a aussi son mot à dire.

>> Mondiaux d'athlétisme: infos et résultats en direct

Renaud Lavillenie, prolonger le plaisir

Renaud Lavillenie n’apparaît plus comme une montagne infranchissable pour ses adversaires. Autrefois métronome aux alentours des 5m95/6m00, l’ancien recordman du monde doit se contenter d’une meilleure performance à 5m83 cette saison. "Je n’ai jamais fait de la perche pour gagner mais pour le plaisir de sauter. Et j’ai sauté trois fois à plus de 5m80, ce n’est pas ridicule non plus", rappelle-t-il. Loin de là, puisqu’il a même frôlé les 5m93 à Stockholm en juin dernier. "Paradoxalement, je saute plus haut à l’entraînement qu’en compétition, c’est la première fois que ça m’arrive. Je vise 5m90, c’est dans mes cordes même si ce ne sera pas facile. A ce moment, je pourrai prétendre monter sur le podium". En délicatesse physique après les Jeux olympiques de Tokyo (cheville et talon touchés), Renaud Lavillenie a prouvé maintes fois que même après des périodes difficiles, il était capable de revenir. Et pour la première fois depuis quatre ans, son corps le laisse tranquille avant une grande compétition.

"Des petits yeux à faire briller" pour Valentin Lavillenie

"J’ai des petits yeux à faire briller en rentrant à la maison". Les petits yeux de Marius en l’occurrence, fils de Valentin Lavillenie, à peine 15 jours sur notre planète. "Je suis dans la forme mentale de ma vie, grâce à mon fils". Le vice-champion d’Europe 2021 ne touche plus terre et c’est plutôt pratique pour un perchiste. "Je vise tout ce qu’il y a à prendre dans ces Mondiaux, après il faut concrétiser". Ce ne sera pas facile après un été perturbé par un tibia très amoché lors des championnats de France, "j’avais l’os à vif après une entaille", et des performances très moyennes, 5m71 au mieux. Mais Valentin Lavillenie peut s’appuyer sur son hiver miracle. "J’étais nul cet hiver et le jour des Mondiaux, je suis devenu bon". En améliorant son record à 5m85, il s’est classé 4ème. Papa Lavillenie sait se transcender le jour des grands championnats.

Thibaut Collet veut écrire sa propre histoire

Et puis il y a le gamin Thibaut Collet. Comme Valentin, il a dû grandir dans l’ombre de son frère perchiste Mathieu, mais en plus de son père Philippe Collet, cinq fois champion de France et record à 5m94. Mais Thibaut grimpe dans la hiérarchie tranquillement. Double champion de France en 2022 (en salle et en plein air), il ne se prend pas pour un autre. "J’ai battu Renaud et Valentin mais je n’ai pas le quart de leur palmarès donc je ne vais pas me reposer là-dessus. A moi d’écrire mon histoire". L’objectif officiel de Collet est d’entrer en finale, "c’est ma place pour le moment, j’ai la 9ème performance mondiale de la saison". Mais dans cette discipline où seul 'Mondo' Duplantis survole les débats, il est autorisé de rêver. "Je suis vachement excité mais j’ai un peu peur aussi. Je débarque chez les grands, je regardais ça à la télé il n’y a pas si longtemps". Pour se déstresser, il n’aura qu’à regarder le Suédois Duplantis, qui n’a que 22 ans et n’est pas plus impressionné que cela. Puisque si ces Mondiaux respectent la logique, il tentera encore une fois de battre son propre record du monde de 6m20. Début de mission, dans la nuit de vendredi à samedi à 2h05, avec les qualifications de la perche.