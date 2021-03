Perche: l'émotion de Valentin Lavillenie, qui a célébré sa médaille avec son frère

Devenu vice-champion d'Europe en salle du saut à la perche, ce dimanche, Valentin Lavillenie est allé fêter sa médaille avec son frère Renaud Lavillenie, qui avait déclaré forfait. Ils ont tous les deux fondu en larmes.

Il a repris l’affaire familiale avec succès. En l'absence de son grand frère Renaud, forfait sur blessure, Valentin Lavillenie a remporté la médaille d'argent au saut à la perche aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle, ce dimanche, à Torun, en Pologne.

"Tout est possible à qui rêve et n’abandonne jamais"

Avec un saut à 5,80m, il a décroché à 29 ans son premier podium international derrière le phénomène suédois Armand Duplantis (6,05m). "Les championnats de France m'ont débloqué quelque chose. Il faut rester les pieds sur terre et continuer de bosser. Je sais que je peux faire de belles choses. Ce n’est pas une fin en soi, au contraire. C'est le truc qui va me faire m'épanouir. J’aime ce que je fais, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais", a-t-il confié à la fin du concours, dans un mélange de fierté et d’émotion.

Une fois sa deuxième place validée, le champion de France a fondu en larmes au moment de tomber dans les bras de son frère, qui a lui aussi éclaté en sanglots. Touché au mollet droit alors qu'il était revenu à son meilleur niveau, en enchaînant deux sauts à plus de 6m depuis le début de l'année, Renaud Lavillenie avait tenu à rester sur place à Torun. Il ne doit pas le regretter.